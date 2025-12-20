Pascual: "Me siento orgulloso del equipo y de nuestra afición, que es la más grande"

Xavi Pascual compareció contento pero agotado a la rueda de prensa en una noche muy intensa, pero que acabó con victoria del Barça ante Baskonia después de tres prórrogas, a pesar de la mala noticia de la lesión de Will Clyburn, de la que no se conoce el alcance real

"En el momento en el que se ha lesionado Clyburn he pensado que tendríamos que remar mucho para entrar a partido", dijo Pascual. Hemos tenido el último balón, he sentido en varias veces que ganaríamos, luego ha parecido que lo teníamos perdido… en todo este proceso pensaba que les diría que me siento orgulloso de ellos, de todo lo que habian hecho", comentó el técnico.

Sobre el ambientazo en el Palau, lo tenía claro. "Nunca había vivido una reaccion de la gente asi. Aquí somos muy grandes y cuando queremos estar al lado del equipo, somos los mejores", comentó orgulloso Pascual, que les dedicó una ovación por su apoyo.

Pascual vivió con intensidad el duelo que acabó del lado del Barça / Dani Barbeito / SPO

Un partido y medio

El técnico no sabe como reaccionará el equipo de cara al duelo ante el Joventut. "Hemos jugado casi partido y medio. Tengo satisfacción de liderar un grupo que va a por todas, estoy decepcionado por la lesión, me preocupa. Ahora hay que aguantar los dos partidos que nos quedan, a ver si recuperamos a gente", entre ellos Vesely, que podría estar a disposición del técnico ante el Joventut.

Kevin Punter vivió una noche mágica que llevó al equipo a la victoria con sus 43 puntos / FCB

Una noche que reconoce fue especial por todo. "Tengo la sensación de que ha sido algo diferente. Estoy muy orgulloso del esfuerzo de los chicos, de lograrlo sin tres titulares, tiene mérito", dijo.

"El socio del Barça quiere que sus jugadores se dejen todo en pista, ese debe ser nuestro ADN. Hay que respetar estos valores para nuestra gente", finalizó Pascual que ya ha de poner los cinco sentidos en el duelo del domingo, en menos de 48 h oras. Una locura.