Pascual: "Ha sido un partido para olvidar"

El técnico del Barça, Xavi Pascual, lamentó la falta de mentalidad del equipo y no saber sobreponerse a la intensidad del Madrid, que esta vez les pasó por encima sin que llegara la reacción del equipo azulgrana en ningún momento para llevarse una dura derrota, la peor en la era Pascual y ante los blancos.

"Tengo que felicitar al Madrid porque hansido mejores, con una gran defensa....hemos tenido un momento que nos hemos acercado hasta cinco puntos, y me sorprende porque dejamos que lograran contraataques fáciles", dijo el técnico

"Hemos tomado malas decisiones, y no reaccionamos bien a los ataques del Madrid. Ha sido un partido para olvidar", resumía Pascual, poco acostumbrado a que sus jugadores no luchasen como estaba acostumbrado hasta el momento. "Hay que felicitar al Madrid por sudefensa y no supimos meter al equipo en el equipo. Todo el grupo tuvo problemas para entrar en el partido, y también responsabilidad del cuerpo técnico.

A levantar el vuelo rápido

Una derrota, dijo el técnico, que deja huella, aunque aseguró que hay que levantar el vuelo en apenas 48 horas en el partido ante el Burgos. "Es uno de esos partidos que no te deja indiferente y tenemos que reaccionar de inmediato, todos", dijo Pascual

El Barça nunca pudo presentar batalla a un Madrid muy superior / Kiko Huesca / EFE

"Jugamos tantos partidos que cuando pasa esto, pues no hemos estado al nivel. Al final, eso puede pasar, pero ya no nos podemos permiti rmirar atrás. Hemos tenido un accidente, y en situaciones de debilidad, el equipo se va abajo demasiado rápido. Hay que saber jugar con el marcador a favor y en contra"

Pascual reconoció que a lo largo del encuentro, "las sensaciones nunca han sido buenas, erráticos en el rebote, en los tiros libres, con pocos puntos en los contraataques, fisicamente nos han sacado y no hemos sabido atacar bien. Nos ha generado frustración. Con el 40-45, nos han hecho un triple de Campazzo, que nos hizo daño, y nos vinimos abajo", finalizó Pascual, decepcionado por el flojo partido de los suyos.