Pascual - Satoransky, una química que supera la relación maestro - discípulo

El Barça no tardó en rehacerse de la dolorosa derrota ante el Real Madrid en el último Clásico de Euroliga jugado el pasado viernes (80-61), y cuatro días después, sumó la 15ª victoria continental del curso ante Dubai.

Los azulgranas se impusieron por 91-89 tras las brillantes actuaciones de Darío Brizuela y Kevin Punter. Entre ambos combinaron 45 puntos, y la 'Mamba Vasca' anotó la canasta ganadora con una sensacional acción que desató la locura en el Palau. Hapoel Tel Aviv, con un partido pendiente, lidera la clasificación con 16 triunfos, pero pasan las jornadas y el Barça sigue arriba. Este viernes, en la visita al Asvel (20:45h CET), no se puede fallar ante el colista de la competición.

Kevin Punter y Darío Brizuela, durante el partido de Euroliga ante Dubai / Gorka Urresola

Satoransky sonríe con Pascual

Aunque el ritmo de partidos que encara el Barça es vertiginoso, conviene volver al duelo ante el cuadro de Emiratos Árabes para recuperar un detalle que habla maravillas de la relación entre Xavi Pascual y su alumno más aventajado, Tomas Satoransky. Bajo las órdenes del técnico de Gavà, el base checo brillo hace ya una década, algo que le permitió despegar hacia la NBA. En esta segunda etapa del checo en el conjunto azulgrana, 'Sato' ya ha convivido con cuatro entrenadores, y no hay ninguna duda de que con Pascual se siente cómodo y confidente.

Xavi Pascual y Tomas Satoransky, una relación entrenador-jugador que siempre ha funcionado bien en el Barça / SPORT

Esa buena química se traduce en episodios como los vividos durante un tiempo muerto en el choque ante Dubai. Tal y como ha recuperado Marc Castillo en sus redes sociales, con 35-28 tras un triple de Joel Parra, Jurica Golemac, entrenador visitante, decidió parar el partido. En ese momento, la realización televisiva enfoca a Pascual dando instrucciones a sus jugadores para preparar siguientes jugadas ofensivas, pero el que toma la palabra es Satoransky.

'Sato' tomó la palabra en el tiempo muerto

"Una cosa, ¿podemos hacer con Vesely la jugada L1 como hace Tenerife con Marcelinho Huertas y Gio Shermadini?", comentó el '13' azulgrana. "Dubai cambiará la defensa y la jugada funcionará", argumentó el capitán. Una jugada en la que el base pasa el balón al escolta, para que la defensa rival piense que la jugada puede acabar en manos de un exterior, pero que realmente termina con una puerta atrás del pívot hacia canasta asistido por el propio base que arranca la acción.

Marcelinho Huertas y Tomas Satoransky, en un partido de la Copa del Rey 2024 / EFE

"Yo me meto, me vuelvo, y Jan (Vesely) hace la puerta atrás directamente", comentaba Satoransky mientras señalaba en la pizarra con sus dedos ante la atenta escucha de Pascual. No tuvo dudas el entrenador del Barça en confiar en la jugada, y tras tiempo muerto, Filip Petrusev falló un tiro de dos puntos, capturando Joel Parra el rebote. El balón fue hacia un Satoransky que, tras combinar muy exprés con Kevin Punter, encontró a Vesely con un maravilloso alley oop, superando con facilidad a la 'bestia' Mfioundu Kabengele.

Una canasta decisiva

Fueron dos puntos que en aquel momento situaron el 37-28 en el marcador. Una canasta más, del segundo cuarto, que llegó con un pizarrazo, pero que pensando fríamente, fue decisiva para que el Barça lograse la victoria por los dos tantos de diferencia finales (91-89) que reflejó el marcador. Satoransky acabó con cinco puntos, tres rebotes y cinco asistencias, volviendo a ser una noche más el que repartió más pases de canasta hacia sus compañeros.

Tomas Satoransky, en el partido de Euroliga ante Dubai / Gorka Urresola

'Sato' con tablas de entrenador

Esa química entre Pascual y Satoransky es tremendamente beneficiosa para el Barça. El checo acaba contrato con el club azulgrana a finales de esta temporada, y su voluntad es la de seguir en el equipo. Los caminos empiezan a tener un destino común, y aunque a 'Sato' todavía le quedan años y años como jugador, detalles como el del tiempo muerto ante Dubai conducen a pensar en que tiene madera para cambiar el balón por la pizarra cuando decida terminar su trayectoria.