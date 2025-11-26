Pascual: "El recibimiento fue bonito, pero lo mejor ha sido acabar con victoria"

Xavi Pascual sumó su primera victoria en el Palau en su regreso al Barça, en una noche muy emotiva y que acabó con el trabajado triunfo ante el ASVEL (88-78). No fue un partido vistoso, pero sí lo suficiente en el cuarto final para abrir las diferencias y sumar para el conjunto azulgrana y situarse en los primeros puestos de la clasificación.

"Agradecer a la afición, a lo que nos han apoyado y que me han recibido con mucho cariño. Un partido que demuestra que todavía queda mucho, estamos lejos defensivamente, pero estamos dando pasos.

"Hemos cometido muchas faltas tontas en los primeros minutos. En la segunda parte nos ha costado en el tercer cuarto, pero al inicio del ´ltimo cuarto, subimos la intensidad y producto de la defensa, logramos algunos puntos fáciles y ventaja para el final.

Estamos haciendo muchas cosas bien pero pequeños detalles nos están penalizando", dijo el técnico azulgrana. "Me quedo que queremos ganar, todo el mundo está contribuyendo. Todos debemos empujar para conseguir un nivel óptimo. Todos los jugadores están siendo importantes".

"El equipo está creciendo"

Shengelia, se va con Georgia. "Es un jugador entregado con su equipo, con su selección y solo lo podemos apoyar en cualquier cosa, es un jugador clave para nosotros".

Pascual, concentrado antes de empezar el encuentro / DANI BARBEITO

"El equipo está creciendo. Hemos visto un equipo más contínuo, que ha jugado un poco más suelto en ataque, aunque hemos empezado fallando todos los tiros abiertos..."

Sobre las sensaciones al pìsar el Palau, "ha sido francamente bonito, pero lo mejor ha sido acabar con victoria. A partir del salto inicial, solo nos interesa ganar, cosa que lo h emos conseguido", dijo Pascual.

"Hay que ser competitivos"

"Hemos visto como Juani Marcos se ha soltado un poco más....esto es muy largo y van a haber lesiones y hay que ser competitivos y estar preparados", comentó el técnico, que apuntó la lesión de Lapro.

Para el entrenador de Gavà, un dato positivo es que "hemos dado 21 asistencias porque todo el mundo ha dado un paso más. Hemos jugado con otra dirección táctica, y hay que encontrar el equilibrio", comentó Pascual.

"Ha sido importante en dejar en solo 13 puntos al ASVEL en el último cuarto, y eso también hay que reseñarlo", finalizó Pascual, en una noche redonda donde recibió el calor del Palau y se fue a casa con la victoria, el principal objetivo que se había marcado.

"Siempre soñé salir ovacionado del Palau"

Por su parte, Juani Marcos valoró su importante papel en la victoria sobre ASVEL: "Tienes que estar siempre preparado y es una adaptación muy bonita porque al final salir ovacionado del Palau después de un partido es algo increíble porque es algo que siempre soñé".

Además, indicó que con Xavi Pascual "tenemos que estar muy concentrados". "Nos está entrando información de repente que tenemos que estar preparados distintos modos de defensa. Pero somos un equipo muy inteligente. Podemos trabajar como lo estamos haciendo en defensa y mejorar algunos errores", agregó.