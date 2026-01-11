Pascual: "Tenemos que prepararnos bien para volver a ganar en Madrid"

El Barça pasó por encima del Covirán Granada sin miramientos (108-71), y el técnico del Barça, Xavi Pascual, se mostró satisfecho del esfuerzo del equipo en un encuentro dónde lo más fácil era relajarse ante la visita del colista.

"Gracias a todo el público, nos ha costado un poco entrar aunque en el segundo cuarto hemos circulado más el balón, hemos estado mejor desde el segundo cuarto hasta el final, y felicitar al equipo por la clasificación para la Copa del Rey y ahora lucharemos por ser cabeza de serie", dijo Pascual.

"Hemos de trabajar todos los aspectos con el gran reto de volver a ganar al Madrid en su campo y será un reto enorme. Hemos de visualizar bien el partido, aunque sabemos que será muy difíl", dijo "Algunos jugadores realizarán tratamiento especial, y prepararnos bien para Madrid.

Buenas anotaciones

"Lo más importante, más que hacer puntos, es jugar bien. En general hemos hecho un buen partido", comentó el técnico, que está contento con la progresión de algunos jugadores.

"Consideramos a todos los jugadores muy importantes. Todos son importantes para nosotros, con potencial de mejora como Willy, Miles Norris, Cale o Fall....ellos pueden hacer crecer el nivel del equipo".dijo.

Pascual, siguiendo el duelo ante el Covirán Granada / DANI BARBEITO

"Los 12 que están jugando lo están haciendo bien y contenros de como van las cosas", comentó Pascual, que ya tiene la miraq puesta en los próximos encuentros, que pueden definir la campaña.

"Tenemos dos partidos para cerrar la primera vuelta, Buegos y Tenerife, y los tres próximos partidos de Euroliga que también serán muy importantes....y mirar la clasificación y entender dónde estaremos", finalizó.