Xavi Pascual, sobre su posible dimisión: "O estamos cerca de ganar o mejor no estar"

Xavi Pascual habló para los medios de comunicación antes del equipo ponga rumbo hacia Mónaco en el último partido fuera de casa en Euroliga. El conjunto blaugrana busca una victoria que prácticamente valdría un billete para el play-in. El técnico de Gavà ratificó sus palabras sobre una posible dimisión a final de temporada y confirmó el regreso de Juan Núñez.

"La situación es complicada, porque las bajas son importantes y cuesta mucho volver a encontrar un camino para competir. Estábamos competitivos, en un buen momento, y contra Panathinaikos no supimos. Siempre hemos sido capaces de competir, excepto contra Mónaco, Madrid y Panathinaikos. Aun así, en el último dio la sensación de que no creíamos en la victoria, que es lo que más preocupa. El equipo ha reaccionado bien y estoy convencido de que rendiremos bien", inició.

También valoró la situación de los del Principado, que no están pasando por su mejor momento ni en lo deportivo ni en lo institucional. "Ellos están bien, aunque tienen bastantes lesionados. Están luchando mucho, con jugadores de gran carácter competitivo y atléticos, y ayer con ocho jugadores ganaron a ASVEL. Aguantan muy bien por las características de sus jugadores".

Xavi Pascual dialoga con uno de los árbitros del encuentro ante Panathinaikos / Dani Barbeito

Ante la evidente falta de bases, regresa una ficha muy importante para este último tramo de curso. "Juan Núñez viajará por primera vez con nosotros. Ha completado toda la semana de entrenamientos y ha sido buena y será parte de los doce. Darío está bien, las pruebas de los isquios han salido negativas, ha sido una especie de sobrecarga", desveló.

Las cuentas para estar en el play-in son claras. "Con 21 victorias aún puedes quedarte fuera, tienes muchas opciones de estar dentro, pero con alguna combinación creo que estás fuera. Con dos victorias estás seguro en play-in, playoff creo que será 23. Con dos victorias, creo que estaremos en la parte de arriba del play-in, y con una con muchas opciones de play-in".

Xavi Pascual y su posible dimisión

"Ratifico totalmente lo que dije. El mensaje es muy sencillo: cuando acabe la temporada tendremos que ver dónde estamos. Para estar en el Barça, primero debes merecértelo. Después, a ver en qué situación acabamos todos, y finalmente el Barça es para ganar. Para eso hemos venido. A final de temporada, todos tenemos que hacer una reflexión, tenemos que hablar de muchas cosas y tendremos que ver quién estará y quién no, tanto jugadores como todos".

"No necesito ningún imput del club. Esto es una realidad. En la otra etapa también os decía que, cuando acabase la temporada, hablaríamos y pensaríamos qué es lo mejor. Esto es una vida profesional, pero aquí es diferente. Esto es el Barça, es una cosa más. Si estoy aquí es para ganar, no para medianías", aclaró.

"Tengo contrato dos años más. La garantía es total, pero tenemos que hacer una reflexión todos para saber hacia donde vamos. Si algún día siento que no puedo hacer ganar al equipo, al final de una temporada, siempre daré un paso atrás. Y cuando es el Barça más. El Barça es para ganar, no para ir por Europa con medianías. O vamos a estar cerca de ganar o mejor no estar", cerró de manera contundente.