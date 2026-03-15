Pascual, sobre el pobre rendimiento en defensa de sus pívots: "Es un problema que tenemos desde que volví al Barça"

El técnico del Barça, Xavi Pascual, ha remarcado que el equipo "ha fallado muchas canastas sencillas debajo de aro y el Joventut no ha perdonado", en la derrota de los suyos (84-72)en el derbi disputado en el Olímpic de Badalona.

"Hemos aguantado hasta el final del tercer cuarto, pero luego con el parcial de ellos en el último cuarto nos hemos venido abajo. Hemos intentado reaccionar, pero no hemos podido", ha lamentado a la conclusión del partido.

Pascual ha explicado que su equipo debería pasarse "mejor" la pelota y que le ha faltado efectividad. "También hemos tenido poco acierto desde el triple, pese a que eran buenos tiros. Hemos fallado algunas situaciones dónde es más fácil meterla que fallarla", ha añadido.

Por último, Pascual ha destacado el problema en la pintura, donde han encajado muchos puntos. "Este problema lo tenemos desde mi llegada, lo que pasa que antes jugábamos mejor en ataque y no se hablaba tanto. Es un problema que tendremos, ya que es muy difícil de arreglar", ha finalizado.