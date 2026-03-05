Pascual: "Nuestro partido ha sido inaceptable"

El cabreo de Xavi Pascual era fenomenal por la imagen ofrecida por el equipo durante los tres primeros cuartos, y ni tan siquiera la remontada en el último, le valió para dar algo de valor al encuentro vivido ante el Armani Milán.

"Hemos mostrado nuestra peor cara y, a la vez, quizá la mejor", comenzó diciendo. Para el técnico, el problema fue mental: "Nos hemos deshecho mentalmente, estábamos destrozados ya desde el descanso. Las caras eran de no tener capacidad de reacción. En el tercer cuarto estuvimos totalmente fuera del partido; creo que no se puede hacer peor".

Pascual lamentó que el despertar llegara demasiado tarde: "Reaccionamos demasiado tarde. Nos vinimos abajo, a los 20 minutos estábamos KO y tratamos de reaccionar al final pero no pudo ser y perdimos. En el último cuarto encontramos a seis jugadores con ganas de luchar, pero nuestro partido es, en buena medida, inaceptable".

Vesely fue uno de los destacados del Barça, aunque no fue suficiente para ganar / FCB

"Dejamos de jugar"

Para el técnico del Armani Milám, Peppe Poeta reconoció que sufrieron más de la cuenta: "En el último cuarto dejamos de jugar y vivimos una situación de pánico, pero estoy contento por muchas cosas". Poeta destacó la labor de sus bases: "Ellis y Bolmaro son una buena combinación. Al final nos faltó paciencia y trabajar los desajustes, lo podemos hacer mejor, pero lo importante ha sido ganar".

Para el ex azulgrana, Leandro Bolmaro, lo ocurrido por su equipo en el último cuarto era inexplicable. "No sé qué pasó, fue un mal momento pero sobrevivimos", admitió el argentino. Para Bolmaro, el triunfo tiene un valor estratégico inmenso: "Era un partido importante, casi como una final. Hemos de ganar las que quedan para estar en playoff. El objetivo era correr y anotar en transición. Jugamos físico y así es como ganamos. Estoy orgulloso del equipo".