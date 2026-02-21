Xavi Pascual, que llegaba con ilusión a Valencia en busca de su cuarta Copa del Rey y recuperar la hegemonía blaugrana en la competición, regresa de vacío a Barcelona en un torneo donde la exigencia física, primero ante el UCAM Murcia, y este sábado ante el Kosner Baskonia, fue demasiado alta para salir ‘vivos’ del envite copero.

“La realidad es que nos hemos quedado sin energía en el último cuarto”, decía Pascual, bastante cariacontecido por lo sucedido en el Roig Arena en un último cuarto nefasto, donde un parcial de 9-21 acabó con las aspiraciones de su equipo.

“Ha sido un último cuarto complicado, hemos entrado en bonus de faltas en apenas en tres minutos y luego el partido se ha complicado mucho”, decía Pascual. "Llegábamos muy justos y se ha demostrado. Es la situación que tiene la Copa cuando juegas dos partidos en 24 horas. Hemos intentado rotar lo que hemos podido, pero teníamos el partido para nosotros, hemos estado fallones y nos ha faltado un poco de todo. Con nueve puntos en el último cuarto no puedes ganar".

El técnico reconoció que al equipo le faltó frescura en el cuarto final / Francisco Calabuig / PIM

Derrota dolorosa

"Duele, francamente duele. El partido lo teníamos para ganar y haciendo solo 67 puntos lo normal es que pierdas. Con un cuarto normal lo hubiésemos tenido. Hemos tenido opciones para anotar en transición, tiros cómodos, hemos perdido balones tontos… Nos hemos quedado un poco sin físico, nos ha faltado algo de calma, un poco de todo. No lo hemos hecho bien y se nos ha escapado un partido que debíamos haber ganado", dijo.

“Ahora toca volver para casa y recuperarse, no hay más”, fueron las palabras del técnico azulgrana que intentará que esta eliminación en semifinales no afecte demasiado al equipo porque hay que centrarse en los nuevos objetivos de Liga y Euroliga, sin duda importantes, aunque parece que ahora mismo, inabordables con la plantilla actual.