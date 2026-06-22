Pascual: "Estamos al límite pero no nos entregamos"

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, reconoció que al equipo le faltó poco para la remontada, con empate 73 puntos aunque acabó cayendo por 80-88. "Fallamos un tiro precipitado, complicado, y luego volvimos a atacar mal, con la falta a Montero y nos hizo mucho daño.

"También no dolió una falta de Clyburn y unos tiros libres que nos hizo daño. Volvimos a entrar en el partido, pero nos fakltó el etramo final ponernos por delante en el marcador", decía Pascual.

Agradecido al Palau

"El equipo lo ha puesto todo a pesar de ir justos de fuerzas y agradecer el apoyo del Palau y es una derrota en casa, que es dura, pero nos hemos de levantar y estar listos para el partido del miércoles e intentar competir e ir al quinto y definitivo".

Pascual, dando instrucciones a sus jugadores / VALENTI ENRICH

Pascual reconocía que "al equipo le faltó un poco de físico en los minutos finales, aunque logramos volver.. Estamos con muchos jugadores al límite pero no nos entregamos", dijo. "Para ganarlos hemos de atacar bien y ser efectivos y nos faltó un poco de rotación ofensiva", comentó el técnico azulgrana.

El técnico azulgrana reconoció que los rebotes y las pérdidas nos hicieron daño en un partido tan igualado". El técnico aseguró que no hemos tenido mucha suerte", en referencia a los malos arbitrajes recibidos.

Pedro Martínez: "Nos tocará sufrir"

Por su parte, el entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, se mostraba muy orgulloso de su equipo. "Ha sido un partido duro, con defensas agresivas...tenemos momentos muy buenos, como en el segundo cuarto y luego dos minutos en que hemos bajado y ellos juegan bien. Ha pasado al final del tercer cuarto y nos han empatado", explicaba Martínez.

Pedro Martínez alabó la figura de Montero / VALENTI ENRICH

"El carácter del Montero nos ha dado mucha tranquilidad como Costello o Braxton Key….que nos han aportado mucho en momentos clave…

"Sabemos que nos tocará sufrir", dijo. "Podíamos haber perdido en los minutos finales, con un par de situaciones que el Barça ha fallado...hemos de estar preparados para todas las situaciones", aseguró el técnico barcelonés, que reconoció estar entrenando a uno de los mejores equipos de mi carrera", finalizó, alabando a Shengelia, al que comparó con Supermán.