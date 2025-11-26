Pascual, héroe en un Palau que fue infierno para Heurtel

Dos semanas después de su vuelta oficial al banquillo del Palau Blaugrana, Xavi Pascual volvió este miércoles a mandar sobre el parquet del feudo azulgrana en el duelo de la 13ª jornada de la Euroliga entre Barça y ASVEL.

El técnico de Gavà ya cogió las riendas del equipo en la pasada jornada con la visita al Efes, así como en el duelo de liga en Gran Canaria. Derrota europea y triunfo importante en la competición doméstica para iniciar una nueva etapa ilusionante para revertir la situación del equipo, que empezaba a ser preocupante con Peñarroya al mando.

Y como no podía ser de otra manera, en su vuelta a casa, el Palau recibió con honores y un gran aplauso a un Xavi Pascual que ha reconocido ya en sus varias declaraciones que viene con el objetivo y casi obligación propia de devolver al Barça a lo más alto del baloncesto europeo.

LA OTRA CARA FUE HEURTEL

Los aplausos para Xavi Pascual fueron menos duraderos de lo deseado para recibir de forma contraria a Thomas Heurtel. El base francés volvía también por primera vez al Palau después de su controvertido episodio durante la temporada pasada en el que estuvo cerca de fichar nuevamente por el Barça.

Thomas Heurtel tendrá una noche complicada en su regreso al Palau / EUROLEAGUE

El base estuvo a un paso de incorporarse al equipo de Joan Peñarroya después de las lesiones de los bases e incluso llegó a volar a Barcelona, aunque de que el club se tirara atrás en su fichaje al considerar que la afición rechazaba completamente su incorporación por su polémico viaje a Estambul, y que acabó llevándolo al Madrid.

Heurtel cargó en una rueda de prensa contra la entidad blaugrana al considerar que le habían dejado ‘tirado’ después de aceptar la oferta del Barça hasta final de temporada, ignorando que sigue siendo un jugador ‘vetado’ y posiblemente se llevará los silbidos del Palau que no perdona.