Pascual: “Granada es un partido con premio”

El Barça sigue a un ritmo implacable de encuentros y victorias y ahora es momento de aparcar la Euroliga, después de la buena victoria ante el Partizan de Joan Peñarroya, y centrarse en la Liga Endesa donde les espera un Covirán Granada en el fondo de la clasificación, aunque no hay lugar parar la relajación porque el partido es grande para los intereses del Barça.

“Ahora nos toca dejar aparte la Euroliga y centrarnos en la Liga Endesa con la visita del Covirán Granada”, decía Pascual tras el triunfo ante Partizan. “Granada es un partido con premio ya que si lo ganamos nos clasificamos matemáticamente para la Copa, que es el primer objetivo que nos marcamos todos cuando yo llegué aquí”, dijo.

“Ojalá lo podamos hacer en casa y, entre comillas, celebrarlo con nuestra afición”, dijo Pascual, que tiene claro que solo vale el triunfo ante el cuadro nazarí este domingo, en el Palau (17.00h.).

El Barça va como un tiro en la Liga Endesa, y quiere sumar la novena seguida ante el Covirán y certificar el billete copero / FCB

Parra: “No podemos fallar”

Para Joel Parra, a pesar de que llega al Palau el colista, considera que han de afrontar el partido “con la máxima ambición y con ganas de ganarlo porque nos estamos jugando cosas como la clasificación para la Copa, un objetivo primordial para nosotros”.

Parra pide al equipo estar preparado y sumar un nuevo triunfo que les meta en la Copa / FCB

“Covirán ha cambiado de entrenador y ha tenido tiempo para preparar el partido, así que tenemos que estar preparados ya que solo han logrado una victoria en la ACB pero todos los partidos que han disputado, menos el último, los han perdido por menos de 10 puntos”.

Con tanta competición, saben que no pueden bajar el listón, sea la competición que sea. “Nosotros vamos partido a partido, pero en la Liga Endesa que al principio nos costó, estamos en una buena dinámica y hay que seguir así y ante nuestro público no podemos fallar”, finalizó.