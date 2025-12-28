Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

Pascual: "Nos faltó un poco de todo, excepto las ganas de ganar"

El técnico del Barça reconoció que no fue el mejor partido de los suyos, aunque la victoria en Miribilla bien valió la pena

Pascual, dando instrucciones en la victoria ante el Bilbao Basket

Pascual, dando instrucciones en la victoria ante el Bilbao Basket

SPORT.es

SPORT.es

Bilbao

Xavi Pascual, entrenador del Barça, admitió tras la victoria conseguida en Miribilla frente al Surne Bilbao (66-71) que a su equipo "le faltó un poco de todo, excepto las ganas de ganar".

"Faltó empezar con más acierto cerca de canasta, en el tiro exterior, tener menos pérdidas y también estuvimos cortos de energía. Y defensivamente estuvimos bien tres cuartos, el primero no. Lo más importante es llevarnos el resultado para casa", destacó el técnico del conjunto azulgrana en su valoración del encuentro.

Pascual añadió que en la serie de seis partidos que han disputado en los últimos 13 días han jugado "bastante bien", si bien admitió que, como en el Bilbao Arena, "no siempre puedes ganar jugando bien",comentó el técnico de Gavà.

Willy jugó un gran partido en Miribilla

Willy jugó un gran partido en Miribilla / Javier Zorrilla / EFE

"Deseosos de ganar"

"Lo hemos sacado porque estábamos deseosos de ganar y trabajamos duro para ser siempre competitivos. A veces, como hoy, salen partidos regulares en los que se fallan tiros abiertos y hay más pérdidas de la cuenta y hay que saber ganarlos", incidió.

El técnico catalán, por otro lado, lamentó haber jugado en Miribilla "un poco corto de físico" con las bajas de Will Clyburn, Tornike Shengelia y, hoy, la de última hora de Jan Vesely.

"Tengo la sensación de que en los últimos tres minutos, cuando hemos cogido nueve puntos de ventaja, hemos pensado que el partido estaba hecho y los partidos nunca están hechos", concluyó.

