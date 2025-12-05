Pascual: “El equipo ha ido siempre unido y eso nos ayudó”

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, estaba muy contento por lograr la victoria, la segunda en Europa bajo su batuta, en la pista más complicada de la Euroliga, donde solo habían dejado escapar una victoria hasta la llegada de los blaugrana, que se impusieron con autoridad al Estrella Roja en su feudo (79-89).

“La clave de esta victoria es que fuimos juntos, con muy buena defensa, de gran nivel en algunos momentos, y muy importante mantener el grupo durante los cuatro periodos, a pesar de las pérdidas y el rebote defensivo”, dijo Pascual

“Estamos en el buen camino, debemos seguir subiendo el nivel del equipo que aún puede ser más alto pero una victoria de este calibre siempre ayuda a crecer y nos vamos muy contentos”, recalcó el técnico de Gavà.

Brizuela: “Era un partido muy complicado”

Uno de los jugadores destacados, especialmente en la segunda mitad fue el escolta Darío Brizuela, que jugó un partido muy completo, anotando cuando el equipo lo necesitaba y siendo la espoleta ofensiva cuando sus compañeros flaquearon.

Parra, en una defensa durante el partido, donde todo el equipo puso de su parte para llevarse el triunfo / FCB

“Era un equipo muy complicado así que sabíamos que debíamos jugar un gran partido en defensa, y sólidos los cuatro cuartos”, explicaba satisfecho tras el encuentro.

“Ahora no somos un equipo nuevo pero todos vamos más a una. Con Pascual creemos en el esfuerzo colectivo y está dando resultado en victorias como ésta y en una pista donde no ganarán muchos equipos”, finalió la ‘Mamba Vasca’.