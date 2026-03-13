Pascual enciende las alarmas por la situación del equipo: "Hay mucha ansiedad con estas derrotas"

El técnico del Barça, Xavi Pascual, lamentó la derrota sufrida en el Palau ante el Hapoel Tel Aviv, la sexta de la temporada y la cuarta consecutiva, que complica las opciones del equipo azulgrana de estar en los play-offs de la Euroliga con siete jornadas por disputar.

"Perdimos el partido en el segundo cuarto, donde les dimos muchas facilidades", dijo Pascual, con cara de decepción.Tras conocerse la lesión de Shengelia, Pascual dijo que "no sabemos la duración de esta lesión pero no tendría que ser muy garla, contra el Joventut no estará", dijo el técnico.

"Competimos pero no ganamos y estamos en una sitacuon muy difícil, nos pasan todas las cosas, y todo nos va al revés, en lesiones, en partidos...hemos fallado dos contraataques fáciles, hay ansiedad porque las derrotas hacen mucho daño y hemos entrado en una situaciòn complicada, pero seguiremos compitiendo", dijo.

"Era una final y hemos fallado"

"Tenemos experiencia por un lado por la edad, aunque luego no la acabamos de plasmar en la pista. Era una final para nosotros y no la hemos sacado. Tenemos condicionantes negativos y no logramos salir de ahí".

Pascual lo está pasando mal en el banquillo blaugrana con el bajón moral del equipo / DANI BARBEITO

"Para la Euroliga ya no nos puede ayudar un posible fichaje aunque debemos esperar al lunes a ver si hay alguna noticia. Si todos queremos ganar, hemos de quererlo todos", dijo el técnico lanzando un dardo a la dirección deportiva con la necesidad de reforzarse.

"Soy el máximo responsable y todo está en mis hombros y lo estoy viviendo con preocupación, aunque podemos revertirlo entre todos", comentó el técnico, que reconoció la ausencia de Shengelia como "importante porque nos aporta muchas cosas, y lo echamos en falta", finalizó.

"Nuestra energía nos ayudó"

Por su parte, el técnico del Hapoel, Dimitris Itoudis, resaltó el segundo cuarto de su equipo, "que puso mucha energía y entusiasmo en defensa, que nos permitió coger el mando", dijo el entrenador griego.

"La defensa del Barça subió de nivel, aunque en un partido de Euroliga, nunca es fácil aguantar sus intentos de darle la vuelta y me siento contento por la victoria, después de no perder el control y seguimos en el camino de una plaza en los play-offs. Mucha suerte para el Barça y mi amigo, Xavi", dijo Itoudis.

Respecto a la situación que vive el equipo tras el conflicto en Israel, dijo que "mi trabajo es entrenar al equipo y tenemos un propietario que nos da apoyo en todas las situaciones, y hemos logrado mantener la atención en basket, y están todos comprometidos con el equipo". aseguró.