Pascual desvela el mayor reto que tuvo al volver al Barça

El Barça disputará este viernes el segundo partido de la semana en Euroliga. Los blaugrana, que superaron este martes a Maccabi en un Palau vacío, tiene la oportunidad de sellar otra gran semana y seguir con una racha triunfal. El partido estará marcado por el regreso de Joan Peñarroya al Palau Blaugrana, un mes y medio después de su marcha.

"El basket es de los jugadores. Están trabajando muy bien, siempre dispuestos, todos juntos. Por momentos, estamos haciendo un buen basket. Nos tenemos que centrar en el partido de mañana. Cuando lo hacemos bien, no hay ninguna razón para volver a hacerlo bien", inició Xavi Pascual en rueda de prensa, muy cauto con el rival a pesar de figurar como colista en la clasificación.

Los dos duelos que le quedan al Barça esta semana son contra los colistas de Euroliga y ACB. Primero, será Partizan el que intentará dar la sorpresa en el Palau, y luego el Granada visitará la Ciudad Condal con un nuevo proyecto bajo el mando de Arturo Ruiz. Pascual quiso poner en valor que, si el equipo es capaz de ganar a los andaluces, estarán clasificados para la Copa del Rey.

Xavi Pascual, durante la rueda de prensa / Gorka Urresola Elvira

"Los dos (Partizan y Granada) vienen de cambio de entrenador y los hace más difíciles. Partizan jugará con menos presión que cuando juega en casa. Tenemos que jugar muy bien mañana. Vendrán muy motivados y no creo que se descuelguen. Y si ganamos a Granada, nos clasificamos para la Copa. Son dos partidos que marcarán nuestro futuro en las competiciones", reconoció.

El técnico de Gavà remarcó la igualdad que existe este año en Europa. "Veo muy abierta la Euroliga. Ganas dos o tres partidos seguidos y te vas arriba o abajo. Estamos en la mitad de la competición y no veo que se haya definido esta parte. Ahora volvemos a casa después de ganar al Madrid y Maccabi. Tenemos muchas ganas de ganar, porque la última vez que jugamos con público no lo hicimos".

Joan Peñarroya regresará al Palau tras su destitución / EFE

Además, reconoció uno de los mayores desafíos que tuvo al regresar al Barça. La posición en la clasificación no era nada favorable, pero todo hace indicar que se superará el reto."Para la Copa del Rey será muy importante el partido, porque cuando vine aquí era uno de los retos más difíciles que tenía y conseguirlo será un mini-objetivo logrado".

El Barça recupera un jugador importante

El Barça recuperará para el duelo contra los serbios a Darío Brizuela, que no pudo estar ni contra el Madrid ni contra Maccabi. "Si todo va bien, Darío estará con nosotros". La 'mamba vasca' viajó al Movistar Arena, pero fue baja de última hora por un proceso gripal que le impidió tener minutos, mientras que contra los israelíes no fue ni siquiera convocado para acelerar la recuperación.

Por último, Pascual tuvo unas bonitas palabras hacia Kevin Punter, que siempre afronta este partido con una especial motivación, después de haber formado parte del Partizan durante varios años. "Kevin es un jugador clave para nosotros por muchas cosas. Va a tener que jugar contra una buena defensa, pero muestra su calidad cada noche. Sabe ser a veces protagonista y a veces uno más".