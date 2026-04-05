Xavi Pascual destaca la capacidad de su equipo para rehacerse y ganar al Casademont Zaragoza: "Importante victoria"

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, destacó este domingo que su equipo ha logrado rehacerse para lograr la victoria ante un Casademont Zaragoza (86-92) que puso en aprietos al conjunto catalán en la segunda mitad del encuentro, aunque supo neutralizar el ímpetu de los locales para sumar la decimoséptima victoria de la temporada.

"Conseguimos rehacernos y llevarnos esta importante victoria para nosotros", ha afirmado Pascual en la rueda de prensa posterior al duelo liguero.

Según el técnico del Barça, su equipo logró dominar, sobre todo, en la primera parte, una mitad inicial que ha definido como "bastante buena", a pesar de conceder "alguna canasta de más".

Sufriendo, pero victoria

Sin embargo, de la segunda ha destacado que, con el 'small ball' aplicado por los rojillos en la que jugaron sin un 'cinco' claro, la escuadra catalana comenzó "a sufrir" en aspectos como la defensa, los rebotes y las transiciones que llevaron el encuentro a emparejarse en los últimos minutos.

No obstante, ha apuntado que, salvo en el inicio del último cuarto, cuando el Casademont logró adelantarse (73-72), el juego en ataque del Barcelona les permitió siempre estar por encima en el marcador, a la espera de lo que suceda esta semana donde apuntó que de las bajas "una me hace ser optimista y la otra, más pesimista", sin especificar nombres.