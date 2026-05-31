Pascual, contundente tras la debacle: "Hemos hecho el ridículo"

El técnico del Barça, Xavi Pascual, después de la contundente derrota en el Palau ante el Valencia Basket, aseguró que "el equipo estuvo horroroso en todas las partes del juego, hemos hecho el ridículo", decía el técnico al que se le veía realmente decepcionado por el duelo ante los 'taronja'.

"Me sorprende este encuentro tan malo porque estábamos en un buen momento de juego, no hemos existido ni en defensa ni en rebote, ofensivamente horrorosos...un partido que solo puedo decir que es para olvidar", dijo el técnico

Lo peor es que el Barça se queda sin la ventaja de pista y encima debutará el marte en Murcia, con menor tiempo para preparar los cuartos de final."Hoy lo vemos casi todo negro, es difícil de tener ninguna lectura positiva de lo ocurrido en el Palau, y ahora tenemos 48 horas para focalizarnos en el rival", explicó.

Pascual lamentó el mal encuentro del equipo que no respondió en ninguna faceta del juego / DANI BARBEITO

"Iremos a Murcia a por todas"

"Ahora nos tenemos que levantar e iremos a Murcia a por todas", dijo el técnico, que estaba muy 'tocado' por lo sucedido este domingo en el Palau. Tener que jugar el martes no ayuda, pero es lo que nos hemos ganado en un partido horroroso haciendolo todo muy mal y tampoco han tirado del carro los que normalmente lo hacen", aseguró, salvando de la 'quema' a Shengelia y Parra.

Sobre los pitos del Palau, dijo entender su enfado. "Por supuesto, nos merecemos todas las críticas del mundo. Llevábamos 21 días sin jugar en el Palau, y nos ha sucedido lo mismo en otros partidos, cuando las cosas no salen bien nos venimos abajo, no hemos sido capaces de volver el encuentro", dijo.

Pascual vivió una noche aciaga y no tuvo excusas ante el partido horrible de los suyos / DANI BARBEITO

"La verdad es que no entiendo lo que nos ha sucedido, llevo muchos años en esta profesión y no me lo esperaba, sinceramente", intentando entender lo sucedido.

No tira la toalla

Sobre si sus palabras en la rueda de prensa anunciando su adiós, quizá no llegaron a los aficionados, dijo que "yo me expliqué bastante, aunque sois vosotros (en referencia a la prensa) los que hicisteis la interpretación"

Un mal final de temporada regular aunque no tira la toalla en los play-offs. "Hay que ir poco a poco, donde solo nos esperan finales. La trayectoria ha sido buena porque desde que empezamos 2-4 acabamos 22-6, pero no ha sido suficiente para ser cabezas de serie. Lucharemos hasta el final", sentenció.