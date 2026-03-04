Pascual manda un mensaje a la Euroliga: “El deporte y la política deben estar separados”

Xavi Pascual habló en la previa del partido del Barça contra Olimpia Milano. El conjunto azulgrana volverá a volar hacia Italia, del mismo modo que hizo la semana pasada, con el objetivo de revertir la mala racha de resultados. El técnico de Gavà valoró la dificultad del rival y dio su opinión personal acerca del veto a equipos por razones políticas.

"Olimpia Milano es un equipo con mucho potencial y calidad. Hacen un baloncesto fácil, defensivo y ofensivo, pero que están jugando muy bien. En el último partido contra el Hapoel estuvieron cerca de ganar y será un partido bonito de jugar y muy importante para los dos equipos", inició el entrenador del Barça, antes de iniciar su discurso acerca del actual conflicto en Oriente.

"Hay la preocupación de cualquier situación así, de una guerra, que evidentemente no nos gusta a nadie y la solidaridad con toda la gente que está siendo afectada por todo esto. Por el otro lado, nosotros somos parte de esta competición y hacemos lo que nos dicen. Más allá de todo esto, si vamos al capítulo de opinión personal, yo siempre he pensado que el deporte y la política deben estar separados lo más posible".

Xavi Pascual, atento a sus jugadores / ACB Photo - Emilio Cobos

"Se tienen que buscar todas las soluciones posibles para que el deporte sea el eje de unión de las administraciones y de todo el mundo. Por tanto, siempre he estado en contra de que los equipos hayan estado apartados por razones políticas. Creo que el deporte debe unirnos a todos. Es mi opinión personal", remarcó el técnico de Gavà sobre cómo podría afectar la situación a la continuidad de la Euroliga.

Sobre jugar a puerta cerrada la próxima semana ante el Hapoel, no quiso entrar mucho en el asunto. "La competición seguirá y a eso nos tenemos que adaptar. Cuando venga el Hapoel, nos tocará jugar a puerta cerrada, que no me gusta. Ahora estamos centrados en Milán, después Breogan y ya habrá tiempo para hablar de todo esto", afirmó.

Pascual fue técnico del Zenit, un equipo actualmente vetado en la Euroliga / EFE

También quiso mandar un mensaje positivo a la afición. "Estamos entrenando muy bien. Creo que a la larga nos va a salir. Hemos podido descansar un poco. Necesitamos una victoria para cambiar el rumbo. Cuando coges una derrota, por el motivo que sea, luego cuesta volver por el camino de la victoria. Nos está faltando cosas en los finales de partido y hay que estar más tranquilos". Además confirmó que "tal como está la competición, la mitad más uno será play-in y la mitad más dos será playoff, más o menos".

Análisis de Pascual sobre el rival

"Olimpia Milano es un equipo con pequeños grandes con mucho atletismo, como Bolmaro y Ellis, muy talentosos como Guduric y Shields, y un especialista de alto nivel como Brooks, que tiene muchísimos puntos en las manos. Además, los grandes pueden abrirte el campo, como Booker y LeDay, que está jugando a un nivel extraordinario. Creo que es un equipo muy completo, muy físico y vertical".

"Tenemos que leer muy bien las situaciones del juego. Somos un equipo que claramente tiene que anotar para poder ganar, tenemos que llegar a los 85 puntos aproximadamente para ganar encuentros y eso significa leer muy bien las defensas. Tenemos demasiadas pérdidas y entonces ahí debemos encontrar el balance para estar efectivos y en defensa estar lo más sólidos posible", finalizó. Por el otro lado, Punter confirmó que se encuentra "bien" de su lesión y remarcó la importancia de haber descansado estos últimos días.