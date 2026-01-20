Pascual: "Brizuela lo tiene todo para ser determinante"

El técnico del Barça, Xavi Pascual, se acordó del público del Palau, que dio el último empuje al equipo para llevarse la agónica victoria ante Dubai Basketball, que les permite seguir sumando en la Euroliga y mantenerse en la parte alta de la clasificación.

"El público vuelve a ser la clave del partido. Hemos jugado mejor que los 8 puntos de ventaja que llevábamos después de 30 minutos. En el último cuarto hemos cometido errores que nos han castigado y el partido cambió de manera dramática. Es una victoria muy importante para nosotros", aseguró Pascual en sus primeras palabras tras el encuentro.

"De los últimos 25 partidos llevamos 21-4 que es un número muy bueno. Hemos estado bastante mejor que la semana pasada ellos tienen un nivel extraordinario. Quiero pensar que en último cuarto hemos bajado por el cansancio de todos estos días, acumulación de desgaste. Cuando bajas ese nivel físico se nota", dijo el técnico de Gavà.

"No bajamos mentalmente"

"Hemos acabado con 22 asistencias, solo una en el último cuarto y hemos bajado todo y se ha notado en la anotación", analizó el técnico, que tiene claro el camino a seguir de aquí hasta el final. "Ganado 21 de 25 quedaremos en la parte alta. La semana pasada el equipo bajó mentalmente pero hoy no he sentido eso, hemos entrado mejor al partido", analizó.

Pascual, siguiendo el encuentro ante Dubai Basketball / GORKA URRESOLA

Pascual explicó el motivo de meter a Brizuela en el equipo titular. "Queríamos cambiar alguna cosa, no habíamos arrancado bien en los ultimos partidos. Queríamos atacar con 3 jugadores de creación y creo que nos ha salido muy bien. El plan de partido ha salido a excepción de los cuatro triples de Wright que era algo que viendo sus últimos partidos costaba de esperar", reconoció.

"Brizuela tiene todo para ser determinante, tiene mucha calidad y puede hacer de todo bien. No quiero que sea revulsivo quiero que sea constante. Habíamos hablado antes del partido, es muy importante para mi manera de entender el juego y cumple en todo lo que necesito en la posición", comentó de la 'Mamba Vasca'.

El técnico también justificó la ausencia de jugadores como Cale. "No era plan de partido pero Brizuela y KP nos aguantaban el partido, Satoransky ha sido algo más sacrificado en defensa, Parra nos ha ayudado mucho y hemos ido por aquí hoy. Cale nos tiene que ayudar mucho en lo que queda pero hoy hemos ido en esa dirección y nos ha salido bien", explicó.

"Punter no es una máquina"

Y también tuvo palabras para Punter tras dos encuentros irreconocible. "Es nuestro Kevin, tuvo una semana mala pero estamos con él, no es una máquina. Le costó entrar en partido por lo que arrastraba pero luego ha fluido, cada día será mejor jugador y cada día va hacia arriba", dijo en su defensa.

"Hemos tenido dos días malos de 25, es imposible ganar todos los partidos, está todo igualado y lo importante es tener una línea y competir en el 95% de los partidos", cerró el técnico que quiso quitarle hierro a esos dos encuentros flojos antes de esta victoria ante Dubai.