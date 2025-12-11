Pascual y Bartzokas se reencuentran en el Palau Blaugrana

Barça y Olympiacos se ven las caras el próximo viernes (20:30 hora local) en la única jornada de Euroliga de esta semana. Un partido que tendrá 'morbo' en el banquillo, ya que se presenciará un reencuentro entre Xavi Pascual y Georgios Bartzokas en la que fue la casa de ambos, aunque evidentemente no al mismo tiempo. Quién diría que se volverían a enfrentar casi diez años después en la Ciudad Condal.

En verano de 2016, Xavi Pascual fue destituido como entrenador del (por aquel entonces) Barça Lassa, que consideraba que el equipo necesitaba un cambio "no solo de entrenador, sino de modelo". Después de estar ocho temporadas en el banquillo y ganar todos los títulos posibles, el de Gavà cerró una de las etapas más gloriosas de la entidad, sino la más exitosa.

Georgios Bartzokas, entrenador de Olympiacos / EFE

Los dos últimos años de Pascual en la primera etapa no fueron del todo buenos. En ninguno de ellos se ganó ninguno de los tres grandes títulos. Todo ello sumado a que en la temporada 15/16 no se llegó a la Final Four, el club decidió poner punto y final. Y el siguiente capítulo se tituló Georgios Bartzokas, que cogió el testigo del entrenador catalán para liderar el nuevo proyecto.

El entrenador griego aterrizó en Barcelona cuando varios rumores situaban a Sarunas Jasikevicius en el banquillo azulgrana. Finalmente fue el hasta entonces técnico del Lokomotiv Kazan, donde tenía una cláusula de rescisión de un millón de euros. Precisamente, Bartzokas había sido el verdugo del conjunto azulgrana en la última Euroliga, privándoles de jugar la Final Four.

Xavi Pascual ha regresado a lo grande al Barça / ACB Photo - Alex Caparrós

Al año siguiente, el griego fue destituido como entrenador después de firmar una de las peores temporadas que se recordaban en la historia reciente. Las continuas lesiones de jugadores importantes durante el curso lastraron las opciones del conjunto azulgrana. El actual técnico de Olympiacos abandonó el Palau Blaugrana con un balance de 32 victorias y 22 derrotas.

Sustituto de Bartzokas

Desde Dusko Ivanovic, cuando cosechó un 43,7% de partidos perdidos en los primeros 32 duelos de la temporada, no se veía nada igual. Su sustituto por aquel entonces fue Sito Alonso, que firmó un porcentaje todavía peor, con 19 victorias y 21 derrotas en 40 encuentros. Fue una etapa dura para un Barça que venía de lo más alto con Xavi Pascual, y ahora está dispuesto a recuperar esa posición.

El segundo capítulo de Pascual ha empezado de la mejor manera. Cuatro victorias en los primeros cinco, con el objetivo de seguir la racha de triunfos ante Olympiacos. Ganar a los griegos será todo un reto, ya que los de El Pireo llevan cuatro triunfos consecutivos contra el Barça. Un duelo muy igualado entre dos equipos que cuentan con el mismo número de derrotas en la clasificación.