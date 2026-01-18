Pascual avisa tras la victoria del Barça: “Estábamos blandos en todo y esperando que el partido se fuese a nuestras manos”

El Barça sumó la 12ª victoria de la temporada en Liga Endesa, la décima consecutiva, tras derrotar a domicilio al San Pablo Burgos por un ajustado 79-80. Un triunfo que los azulgranas aseguraron en la segunda mitad tras una canasta de Nico Laprovittola a siete segundos para el final, con la que pudieron subsanar una floja primera mitad en la que se repitieron muchas de las debilidades vividas en Madrid el pasado viernes.

Sobre el pobre desempeño de los jugadores en los 20 minutos iniciales, Xavi Pascual, entrenador del Barça, tuvo un mensaje crítico hacia sus jugadores, dejando claro que no le gustó lo que vio en la primera mitad.

"Es un partido que está muy marcado por un primer cuarto muy malo nuestro anotando 12 puntos. Un primer cuarto insuficiente como prácticamente toda nuestra primera parte, en la segunda hemos jugado mejor. Hemos llegado con un poco de ventaja al tramo final, pero hemos seleccionado relativamente mal, nos han corrido dos contraataques anotando cuatro puntos fáciles cuando se decidía el partido. La canasta de Laprovittola nos ha dado la victoria, pero claramente ha sido un partido donde no podemos estar nada satisfechos de la primera parte que hemos hecho", comentó en rueda de prensa.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / ACB Photo - Cintia Cortés

Excesivas pérdidas

Un Pascual que tampoco estuvo muy contento con el número de pérdidas de su equipo, 16, si bien es cierto que sus jugadores controlaron algo más la cifran en la segunda mitad.

"San Pablo Burgos es el mejor equipo en balones recuperados de toda la competición, nos habíamos marcado no tener pérdidas y hemos terminado con 16, que es una barbaridad. 10 en la primera, seis en la segunda, hemos perdido algo menos el balón y por eso hemos anotado más. Pero te marcas objetivos y no los cumples, tampoco hemos controlado el rebote, hay demasiado en ataque de ellos. Hay muchas cosas a mejorar, en la primera parte todavía estábamos un poco tambaleantes del partido en Madrid, y ya poco a poco hemos entrado en partido y ha caído de nuestro lado".

Xavi Pascual, durante el partido ante San Pablo Burgos / ACB Photo - Cintia Cortés

"Laprovittola ha sido muy importante"

El técnico de Gavà sufrió por la cuarta personal de Nico Laprovittola a pocos minutos para el final, pero celebró que el exterior argentino lograse mantenerse en partido para acabar anotando la canasta ganadora de los suyos. "La cuarta falta de Laprovittola ha sido un poco absurda, en media pista, intentando robar el balón. Como le presionaban a él ha intentado utilizar las manos... ha sido un momento delicado, hemos tenido que darle una rotación completa, pero nos ha llegado al tramo final. Tiene experiencia y ha sabido llegar al final siendo muy importante".

Por último, Pascual desveló el mensaje que le transmitió al grupo en el paso por vestuarios, y que sirvió para mejorar la imagen ofrecida durante los primeros 20 minutos, reacción que permite regresar a la capital catalana con el triunfo bajo el brazo.

"Al descanso hemos hablado que no estábamos metidos lo suficiente en el partido, ni a nivel mental, ni físico ni de nada, estábamos blandos en todo y esperando que el partido se fuese a nuestras manos sin merecerlo. Siempre le digo a los chicos, no vamos a ganar ningún partido que no lo merezcamos ganar, mereciéndolo a veces vamos a perder. Hay que merecerlo, en la segunda parte lo hemos merecido un poquito más".