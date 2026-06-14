Pascual apela al trabajo de equipo tras alcanzar la final: "Ha sido un doble premio"

Xavi Pascual regresa a una final de la Liga Endesa con el Barça después de superar con claridad a La Laguna Tenerife que lo intentó en la primera mitad pero se vio superado en la segunda. Tres años después la sección blaugrana luchará por el título a la espera de conocer el rival, con el Joventut luchando por mantenerse vivo ante el Valencia Basket, el gran favporito.

Los azulgrana sentenciaron con un claro 3-0 y el técnico azulgrana destacó la victoria "coral" de su equipo ante el conjunto de Txus Vidorreta, que supuso su clasificación para la final de la Liga Endesa y, además, el billete para disputar la próxima Supercopa y alabó como sus jugadores mejoraron tras el descanso para remontar un partido complicado y supieron adaptarse a las circunstancias.

"Los partidos duran cuarenta minutos y hay diferentes guiones, hoy el guión bastante típico cuando juegas fuera de casa y empiezas por debajo y te vas acercando", explicó el técnico de Gavà. "En los playoffs hay que estar preparado para cualquier guión y no siempre puedes jugar bien y ganar. Hay que saber ganar cuando tienes veinte minutos no tan buenos", dijo en declaraciones a DAZN.

El vestuario azulgrana recibió la felicitación de Pascual y siguen unidos en busca del título de Liga Endesa / FCB

Un doble premio

A su juicio, supone "un doble premio" poder disputar la Supercopa, "que el último año no se pudo", y sobre todo regresar a una final de la Liga Endesa jugando un buen baloncesto que, en el caso de hoy, no fue suficiente en la primera mitad y sí en la segunda, donde estuvieron "mucho mejor", especialmente Clyburn y Punter, si bien insistió en que fue un triunfo "de todo el equipo" de un equipo que parecía 'muerto' antes de empezar los play-offs y ahora luchará por el título de Liga Endesa.

El Barça tendrá un pequeño respiro antes del inicio de la final de la Liga Endesa dependiendo si la serie entre el Valencia Basket y Asisa Joventut se alarga, tiempo que dará a los blaugrana para acabar de recomponerse físicamente, aunque desde luego, la moral está en lo más alto independientemente quién sea e lrival final.