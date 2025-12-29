Pascual apela al Palau para ganar al AS Mónaco en un partido “grande”

No hay apenas tiempo para recuperar después de la trabajada victoria ante el Surne Bilbao Basket, y el Barça tiene que lidiar en apenas 48 horas con un AS Mónaco que llega cargado de confianza después de superar al Madrid con un Mirotic decisivo en el tramo final, y dispuesto a llevarse el triunfo del Palau.

Y eso es lo que precisamente quiere evitar un Xavi Pascual, que no dudó en apelar al Palau Blaugrana para que les eche una mano ante un rival de primer orden, como lo catalogó el entrenador de Gavà.

“Jugamos contra uno de los mejores equipos de la Euroliga”, dijo de manera categórica el técnico del Barça. “Cuentan con mucho talento y muy físico en todas las posiciones, así que necesitamos un Palau que nos ayude mucho”, dijo Pascual.

El técnico azulgrana quiere al equipo tenso y concentrado para imponerse en el Palau al cuadro monegasco / FCB

"Un gran espectáculo"

El entrenador blaugrana está convencido que se verá un gran espectñaculo “porque es uno de los partidos más grandes que se pueden ver en Europa”, concluyó.

Por su parte, el alero Myles Cale, que fue uno de los destacados en la victoria ante el cuadro bilbaíno, aseguró que “el equipo está bien. Conseguimos una buena victoria en Liga y nos hemos preparado bien para el partido ante el Mónaco”, dijo, al que destacó.

Myles Cale asegura que el equipo está "bien" y preparado para luchar por la victoria / FCB

“El Mónaco es un equipo con mucha experiencia y con grandes jugadores, pero tendremos que sacar toda nuestra energía, jugar una buena defensa nuestro objetivo es cerrar el año con una buena victoria en el Palau para nuestros aficionados”, dijo el estadounidense.