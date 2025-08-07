¿Qué pasa con Thomas Heurtel?

Ha pasado ya más de medio año, pero no hay que olvidar que el nombre de Thomas Heurtel fue uno de los que más atención mediática captó a principios de 2025. El Barça pensó en el director de juego galo para reforzar una plantilla terriblemente castigada por las lesiones, especialmente en la posición de base.

Su llegada estaba prácticamente hecha, con el jugador tomando un vuelo junto a su familia desde Shenzhen para vivir su segunda etapa como azulgrana. Pero de nuevo, y con un aeropuerto como el escenario de la 'polémica', Heurtel se enteró de que el Barça había decidido hacer marcha atrás y frustrar una operación que se desvaneció por el descontento generalizado de la masa social azulgrana, que obligó a cancelar el fichaje desde las instancias más altas del club.

Thomas Heurtel, a su llegada al Aerport Barcelona-El Prat / @daniaguila12

El enfado con Cubells

Junto a su representante, y pocas horas después de haber aterrizado en la capital catalana, Heurtel mostró su sorpresa y descontento por la decisión tomada por el que debería ser su nuevo club. David Carro fue más allá, y lanzó un dardo hacia el directivo responsable del baloncesto azulgrana, Josep Cubells: "Es muy complicado trabajar cuando arriba hay una persona que no da el nivel".

Tras una vuelta frustrada al Barça y unos días de reflexión para elegir nuevo equipo, Heurtel apostó por el proyecto de Leyma Coruña, con una cláusula de salida a la Euroliga. Un hecho que no se acabó produciendo, si bien es cierto que los números del francés con el cuadro coruñés fueron buenos: 12,9 puntos y 9 asistencias por partido para promediar 17,9 créditos de valoración. Pese a ello, con Heurtel, Leyma únicamente ganó uno de los ocho encuentros en los que defendió la camiseta del conjunto gallego.

Heurtel ha firmado 12,9 puntos y nueve asistencias por partido en su etapa en Coruña / ACB Photo - Mónica Arcay

Luces y sombras en Coruña

A finales de abril, Heurtel tuvo que pasar por quirófano para superar unos problemas de rodilla. Con el galo fuera de combate, y tras consumarse el descenso de Leyma Coruña a Primera FEB, el presidente de la entidad, Pablo de Amallo, repasó la etapa del base por Coruña, destacando el carácter difícil del jugador: "Heurtel es un jugador complicado, con un gran talento, pero su gestión es complicada. Nos ha dado minutos muy buenos, pero también está la parte de gestión de equipo y sé que hubo alguna complicación. Se nos hizo complicado gestionar el vestuario", comentó un de Amallo que justificó esas dificultades vividas en el grupo: "Fue un vestuario difícil de gestionar por muchos motivos. Por número de jugadores, por la talla de algunos de ellos... pero no abrimos expedientes disciplinarios. Hubo casos pero no solo con Heurtel. Fue una temporada complicada".

Thomas Heurtel, en un partido con Leyma Coruña / ACB Media - Adrián Baúlde

A sus 36 años, Heurtel prácticamente no ha cambiado: es un jugador talentoso, sobrado de calidad y con un baloncesto a la altura de unos pocos privilegiados, pero que a nivel extradeportivo sigue generando controversia allí por dónde pasa. Su salida de Baskonia, el intento de engañar al Barça para firmar por el Real Madrid, la 'juerga' en Atenas cuando militaba en el club blanco, la 'traición' a Francia ocultando su fichaje por el Zenit. Un historial que prácticamente le ha alejado de la primera línea del baloncesto continental.

¿En qué equipo jugará la próxima temporada?

Sin equipo por el momento, hace unos días trascendió el interés del AEK Atenas para ficharle. El cuadro griego disputará la próxima edición de la FIBA Basketball Champions League en la que también participan equipos como el Joventut, Unicaja, La Laguna Tenerife o Dreamland Gran Canaria.

Por el momento, Heurtel y su familia pasan unos días de descanso en Maldivas, un destino veraniego habitual para ellos. Además, el francés ha ido compartiendo a través de sus redes sociales diferentes vídeos en los que sale 'machacándose' a nivel físico para dejar atrás ese contratiempo físico vivido en Leyma Coruña. Pero por el momento, el futuro de Heurtel sigue siendo una incógnita.