¿Qué pasa con Metu? Lesión, silencio… y coqueteo con el Real Madrid

El pasado 25 de marzo, el Barça sufrió uno de los golpes más duros de los muchos vividos esta temporada con la grave lesión de Chimezie Metu. El ala-pívot estadounidense, uno de los mejores fichajes de los últimos años llevados a cabo en la sección, y uno de los líderes del equipo de Joan Peñarroya, sufrió una rotura completa del tendón de Aquiles de su pierna derecha en el partido de Euroliga ante el Bayern Múnich.

Fue en una acción prácticamente inofensiva, en un saque de fondo, en el que el jugador se produjo la grave lesión que le mantendrá apartado de las pistas hasta la segunda mitad de la próxima temporada. Un contratiempo importante para un interior que estaba llamando la atención en su primera aventura en el viejo continente alternando de maravilla las posiciones de '4' y '5'.

Metu tan solo había firmado una temporada con el club azulgrana. Tras ir acumulando roles residuales en la NBA, el ala-pívot con pasaporte nigeriano recaló en el Barça para "recuperar el amor por el baloncesto" y volverse a sentir importante en una cancha. Con el consenso del club, Metu viajó a Estados Unidos para someterse allí a la operación y también a la rehabilitación, contando con la cercanía de su familia más directa.

Chimezie Metu, en el momento en el que se rompió el tendón de Aquiles / Valentí Enrich

La rehabilitación de Metu avanza por buen camino

Hace apenas dos meses que Metu pasó por el quirófano, y no hay ninguna prisa en la vuelta del jugador. La rotura del Aquiles es una de las peores lesiones que puede sufrir cualquier deportista, y en el baloncesto, es una dolencia letal. A través de sus redes sociales, el jugador compartió un vídeo en el que aparece caminando a un paso ligero, pero sin ninguna protección ni muleta. Unas imágenes que son una alegría, viendo la gravedad de la lesión, y que marcan el inicio de su recuperación.

Las palabras de Metu

"Ha sido un honor lucir a la azulgrana este año. Nadie puede estar seguro de lo que depara el futuro, pero algo que sé es que este club ocupará un puesto especial en mi corazón para siempre. El Barça me ha vuelto la alegría de hacer lo que más quiero, me permitió ser yo mismo y no puedo agradecerlo lo suficiente. Hemos compartido un vínculo especial durante los últimos meses y, aunque este capítulo ha terminado bruscamente, sé que este no puede ser el fin de nuestra historia", compartió el jugador en una emotiva carta.

Flirteo con el Real Madrid

Unas palabras que entran en conflicto con una información que aportó 'La Resistencia del Palau' en la que afirmaban que el jugador estuvo muy cerca de cerrar un acuerdo para jugar en el Real Madrid la próxima temporada y que se truncó con su lesión. Una llegada que hubiese sido sonada, pero que ganaba enteros por el buen rendimiento de Metu, que también despertó el interés de otros grandes equipos europeos viendo su gran rendimiento: promediaba 13,2 puntos y 3,8 rebotes por encuentro en Liga Endesa y 11 tantos y 4,8 capturas por duelo en la Euroliga antes de la lesión.

Chimezie Metu, en la victoria del Barça ante Valencia Basket / ACB Photo - Miguel Ángel Polo

Así monitoriza el Barça su evolución

El Barça ha ido teniendo un contacto ocasional con el jugador, cuya vinculación con la entidad azulgrana expira a finales de junio. Se han ido produciendo llamadas puntuales por parte de los servicios médicos del club para ver como avanzaba su recuperación, si bien es cierto que el peso de su rehabilitación ha recaído en los servicios médicos que eligió el jugador en Estados Unidos. Por el momento, no hay noticias de que el Barça trabaje en su renovación, ya que no se espera que Metu esté disponible antes de que termine este 2025.

Jabari Parker, junto a 'Toko' Shengelia en un Barça-Virtus de Euroliga / Javi Ferrándiz

De hecho, el movimiento realizado por el Barça con 'Toko' Shengelia para firmarle las tres próximas temporadas (2+1), más la continuidad de Jabari Parker, con contrato hasta 2026, dejan claro que los planes del club azulgrana para el '4' pasan por otros derroteros. Otra cosa será ver qué decisión toma el Barça sobre una posible inscripción en la lista de jugadores con derecho de tanteo en ACB.