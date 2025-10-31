Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
EUROLIGA

Partizan - Barça, en directo: octava jornada de la Euroliga, hoy en vivo

El cuadro azulgrana buscará su undécima victoria seguida en Belgrado en fase regular ante el Partizan de Obradovic (20.30 horas)

Punter, la pasada temporada ante el Partizan en el Palau

Punter, la pasada temporada ante el Partizan en el Palau / JAVI FERRÁNDIZ

David Rubio

David Rubio

Partizan y Barça se enfrentan este viernes a las 20.30 horas en el imponente Belgrade Arena en la octava jornada de la Euroliga.

