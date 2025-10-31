En directo
EUROLIGA
Partizan - Barça, en directo: octava jornada de la Euroliga, hoy en vivo
El cuadro azulgrana buscará su undécima victoria seguida en Belgrado en fase regular ante el Partizan de Obradovic (20.30 horas)
Partizan y Barça se enfrentan este viernes a las 20.30 horas en el imponente Belgrade Arena en la octava jornada de la Euroliga.
Vamos a ver qué versión ofrece el Barça en Belgrado. El pasado martes el equipo estuvo espeso, pero el carácter le hizo remontar un 40-41 al borde del descanso para ganar desde la defensa por 74-72.
Otro nombre propio es el de Nick Calathes. El exazulgrana estaba en el AS Monaco y no había debutado en la Euroliga. Acaba de fichar por el cuadro serbio y aquí tienen una foto con Jan Vesely.
A la baja de larguísima duración de Juan Núñez (al menos hasta marzo) se sigue uniendo la de Laprovittola. El argentino podría volver la semana que viene. No se quieren correr riesgos con bien criterio.
Uno de los atractivos es la presencia en el cuadro serbio del exmadridista Bruno Fernando. En teoría tendría que haberse enfrentado al Barça el viernes que viene contra el Barça y lo hará una jornada antes con su nuevo equipo.
¡Muy buenas tarde-noches! Empezamos con la retransmisión en directo del Partizan - Barça. Los azulgranas aspiran a lograr su quinta victoria para encaramarse en la zona noble de la Euroliga, mientras que los de Zeljko Obradovic suman tres victorias.
