Dos partidos ‘trampa’ para el Barça de Xavi Pascual

No es momento para distracciones para el conjunto de Xavi Pascual. El mensaje que ha transmitido el técnico azulgrana a sus jugadores, después de dos victorias consecutivas, especialmente brillante la lograda en el Movistar Arena, y el martes, en un Palau vacío, ante el Maccabi Tel Aviv.

El basket, al igual que en las fiestas navideñas, no se toma un respiro, y el equipo azulgrana tiene ahora por delante dos partidos que podrían invitar a cierto relajamiento ya que se miden, de manera consecutiva, al colista de la Euroliga, el Partizan de Joan Peñarroya, y el último clasificado en la Liga Endesa, el Covirán Granada, también en el Palau.

Dos duelos que podrían dar un poco de relax competitivo al equipo de Pascual, pero conociendo al técnico del Barça, es algo que ya les ha prohibido expresamente, y más en su lucha por estar en lo más alto de la Euroliga, y poder también certificar la plaza para la próxima Copa del Rey, en Valencia.

La aportación de Laprovittola ha ido 'in crecendo' y el equipo se ha beneficiado de su mejora / FCB

"Hay que jugar muy bien"

"Los dos (Partizan y Granada) vienen de cambio de entrenador y los hace más difíciles. Partizan jugará con menos presión que cuando juega en casa. Tenemos que jugar muy bien este viernes. Vendrán muy motivados y no creo que se descuelguen”, dijo Pascual

“Y si ganamos a Granada, nos clasificamos para la Copa. Son dos partidos que marcarán nuestro futuro en las competiciones", reconoció Pascual en declaraciones recogidas por nuestro compañero, Iker Kind en la previa en el Palau.

La garra y el liderazgo de Shengelia, sin duda, una de las claves del buen rendimiento del Barça de Xavi Pascual / FCB

Un mensaje claro del entrenador del Barça que ya les ha dejado claro a sus jugadores que no hay partido menor, ni tan siquiera con la presencia enfrente de los peor clasificados en Europa y Liga Endesa.

A mantener el gran nivel exhibido

Y es que para el técnico de Gavà, todo lo que sea bajar el nivel exhibido en las últimas semanas, será debilitar al equipo y sus opciones de victoria, y ahora mismo, la confianza que desprende el grupo no puede dejarse llevar por una mirada en la clasificación.

Seguro que la charla del entrenador ha cuajado entre sus pupilos como sucedió el martes ante un Maccabi que se vio totalmente desarbolado en el primer cuarto, a pesar de que no había afición en las gradas.

Los aficionados han descubierto un 'nuevo' MIles Morris desde la llegada de Pascual al Barça / FCB

Esa misma concentración es la que pide Pascual a sus hombres para no dejar que Partizan, en plena crisis de resultados, pueda creer que tiene una opción de sorprender al Barça. Como tampoco un Covirán Granada, que solo ha sido capaz de ganar un partido en toda la temporada regular.

Ganar por partida doble en el Palau, este viernes al Partizan y el domingo al cuadro nazarí, algo innegociable para este Barça a pleno rendimiento.