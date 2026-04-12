Partido trampa para el Barça antes de jugarse la vida en Euroliga

El Barça cierra la semana de tres partidos esta tarde (17h CET) con un encuentro trampa ante Bilbao Basket. Tras el gran desgaste sufrido en las dos derrotas de Euroliga ante Panathinaikos y Mónaco, Xavi Pascual y sus jugadores vuelven a estar obligados a ofrecer su mejor versión ante uno de los equipos más en forma de la Liga Endesa.

El cuadro vasco, entrenado por Jaume Ponsarnau, visita el Palau tras haber sumado tres victorias en los últimos cuatro compromisos ligueros. La lucha por entrar al Play-off es cosa de nueve equipos, pero entre esa octava y novena plaza se encuentran los bilbaínos, que la semana pasada arrasaron a Unicaja por 16 puntos de diferencia (90-74).

Una semana muy especial para Bilbao Basket

Además, Bilbao Basket llega a la capital catalana tras haber certificado el pase a la final de la FIBA Europe Cup, competición en la que defiende título. Por lo tanto, Ponsarnau y sus jugadores buscarán cerrar a lo grande una de las semanas más especiales de la temporada para ellos. El 'trotamundos' Darrun Hilliard, junto con su compatriota Justin Jaworski, son los jugadores más efectivos de Bilbao en Liga Endesa, ya que cada uno promedia 13 puntos por partido. No deberá perder de vista el Barça tampoco a perfiles como el de Melwin Pantzar o del pívot Tryggvi Hlinason, máximo reboteador de la competición con 6,5 capturas de media por duelo.

Bilbao Basket visita el Palau Blaugrana en la 26ª jornada de la Liga Endesa / ACB Photo - Aitor Arrizabalaga

Ante todos estos alicientes, el Barça deberá mostrar un nivel adecuado de concentración y motivación para la entidad de la cita. Es imposible que los jugadores azulgranas no estén pensando en la 'final' de Euroliga del próximo viernes, en la que no pueden fallar si quieren estar en el Play-In de la Euroliga. El partido ante el Bayern Múnich estará en la mente de la plantilla de Pascual, y el técnico de Gavà tendrá que conseguir que sus hombres centren todos los esfuerzos en el partido de ACB.

Una semana marcada por las declaraciones de Pascual

Un Pascual que cerrará una semana en la que ha pronunciado unas declaraciones duras y sinceras en las que deja abierta su continuidad en el club a partir de la próxima temporada. Pese a que en el club existe cierto malestar con las palabras del técnico, Juan Carlos Navarro, General Manager de la sección, quiso cerrar filas en el apoyo hacia su entrenador.

Juan Carlos Navarro, Mario Bruno Fernández y Xavi Pascual, durante un entrenamiento del Barça / Dani Barbeito

"Xavi Pascual es libre de decir lo que quiera, pero no veo un futuro sin él. Estamos trabajando juntos en un nuevo proyecto para el próximo curso, pero sabemos que son tiempos difíciles para la sección", comentó tras el encuentro en Mónaco.

El Barça se impuso en la primera vuelta con un gran Willy

En el partido de la primera vuelta, el Barça, ya con Pascual en el banquillo, asaltó Miribilla por 66-71 en uno de los mejores partidos de la temporada de Willy Hernangómez. El pívot azulgrana acabó con 19 puntos y siete rebotes para 26 créditos de valoración. El runrún de la afición con él en los últimos partidos jugados en el Palau ha ido aumentando, y el madrileño vuelve a tener una oportunidad de oro para reivindicarse y ayudar al equipo a seguir por el camino correcto en Liga Endesa.

Willy Hernangómez, en un partido con el Barça / ACB Photo - Aitor Arrizabalaga

Con el Real Madrid ya muy distanciado en la primera posición de la clasificación, el Barça sigue con el objetivo real de poder alcanzar una segunda plaza que facilitaría el camino en el Playoff por el título. Ahora bien, un tropiezo ante Bilbao podría apretar la tabla contra los intereses azulgranas, de manera que Pascual y sus hombres buscarán no fallar y hacerse fuertes en un Palau que el próximo viernes dictará sentencia en Europa.

Núñez: "Tendremos que darlo todo"

En la previa del partido, Juan Núñez, que se mostró contento por su vuelta a las pistas ante el Mónaco tras dejar atrás su grave lesión de rodilla, valoró las dificultades que vivirán ante Bilbao Basket. "Están jugando muy bien este año, están ahí peleando por los playoff y tendremos que darlo todo porque será un partido importante para nosotros. Juegan sin miedo, se conocen desde hace tiempo, el entrenador lleva mucho tiempo y juegan muy bien el baloncesto, tendremos que tenerlo controlado desde el principio".