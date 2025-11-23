El "partido clave" para el Barça que anticipa Joel Parra

El Barça afronta este domingo (19h CET) en la pista del Dreamland Gran Canaria un duelo determinante en la octava jornada de la Liga Endesa. Un choque al que ambos equipos llegan con el mismo balance de victorias y derrotas (3-4) y con la necesidad de escalar posiciones tras un inicio irregular en la competición doméstica.

Joel Parra, una de las voces autorizadas del vestuario azulgrana, subrayó la trascendencia del encuentro y el estado actual del equipo.

“Es un partido muy importante para nosotros, con la necesidad de sumar victorias en la ACB”, afirmó el alero, recordando también el desgaste acumulado en la Euroliga: “Después del gran esfuerzo que hicimos el otro día en Estambul, seguimos adaptándonos a los sistemas de Xavi Pascual. El del Gran Canaria es un partido clave de cara a la Copa del Rey, y trataremos de seguir sumando victorias y buenas sensaciones”.

Atentos a Wong, Angola y Brussino

Parra también detalló las claves defensivas ante un rival que en casa acostumbra a elevar su nivel competitivo. “Isaiah Wong, Brian Angola y Nico Brussino son sus máximos anotadores y tenemos que intentar pararlos. Son jugadores que aportan mucha anotación y son vitales para ellos. Y Gran Canaria también destaca por su físico, tienen un juego interior muy potente”, explicó.

Entrar fuertes desde el inicio

El alero insistió en que el Barça deberá mostrar autoridad desde el salto inicial para evitar que el conjunto amarillo se encuentre cómodo.

“Debemos marcar diferencias desde el principio para demostrarle a Gran Canaria que será muy difícil ganarnos. Sabemos que ellos en casa se hacen fuertes con su público y que será un partido complicado”, cerró.

En lo que va de temporada en la Liga Endesa, Parra promedia 7,6 puntos y 4,7 rebotes por encuentro en una media de 21 minutos y 18 segundos. Quedará por ver cuál es el rol del alero azulgrana para un Pascual que en su primer partido al frente del equipo, le dio 23 minutos y ocho segundos en la derrota ante Anadolu Efes.

El Barça buscará en el Gran Canaria Arena una victoria que le permita equilibrar su balance liguero y, sobre todo, dar continuidad a las buenas sensaciones que el equipo empieza a construir bajo el mando de Xavi Pascual.