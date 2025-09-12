Parra y Clyburn lideran la victoria del Barça ante Girona en el debut de Dabone

El Barça sumó la segunda victoria de la pretemporada después de superar al Bàsquet Girona por 77-88 en un duelo dominado por los de Joan Peñarroya de principio a fin. En su primer partido después del Eurobasket, Joel Parra brilló anotando 19 puntos, bien acompañado por uno de los rostros nuevos del equipo, un Will Clyburn que aportó 16 tantos, tres rebotes y otras tres asistencias. En el cuadro gironí, Otis Livingston cuajó una gran actuación yéndose hasta los 21 puntos.

GIR-FCB Amistoso GIR 77 88 FCB Alineaciones Girona, 77 (22+19+20+26): Needham (12), Ferrando (0), Busquets (12), Martínez (4) y Geben (6) - cinco inicial, Coll (-), Hughes (4), Vildoza (3), Livingston (21), Sanmartin (-), Serkan (0), Maric (6) y Susinskas (11) Barça, 88 (26+23+22+17): Marcos (2), Cale (4), Clyburn (16)Norris (15), Fall (4)- cinco inicial-, Satoransky (5), Willy (6), Laprovittola (9), Dabone (4), Keita (0), Kusturica (4) y Parra (19)

El Palau d'Esports de Platja d'Aro fue el escenario de un partido con ambiente veraniego en unas gradas con mayoría de afición gerundense. No tardó mucho el equipo de Moncho Fernández en mostrar lo que busca el técnico gallego a través de su pizarra: presión e intensidad detrás, y mucha verticalidad ataque, corriendo la pista a un ritmo endiablado siempre que sea posible.

Primeros minutos para Parra y Willy

En el Barça, tanto Joel Parra como Willy Hernangómez disputaron los primeros minutos del curso, tras el Eurobasket, mientras que Darío Brizuela, todavía con molestias del torneo continental, presenció el partido desde la banda. Lo hizo junto a Jan Vesely y a un Juan Núñez que deberá estar parado unos días por una inflamación en la rodilla que se operó el pasado mes de febrero.

Tras un intercambio inicial de golpes, con buenos minutos tanto de Miles Norris como de Will Clyburn, el Barça aceleró con un parcial de 0-9 para ponerse por delante en el electrónico y cerrar el primer asalto con ventaja (22-26).

Una inercia que se mantuvo en el segundo periodo, si bien es cierto que Otis Livingston, hizo de las suyas en pista. El estadounidense, flamante fichaje de Girona, mostró todo su talento ofensivo, marchándose al descanso con 14 puntos de todos los colores. Sin duda, un jugador que promete dar tardes de gloria en Fontajau.

Otis Livingston, ante Nico Laprovittola / Bàsquet Girona - Sergi Geronès

Debut de Dabone a los 13 años

Por su parte, Peñarroya dio entrada en el segundo cuarto a Mohamed Dabone, haciendo su debut con el primer equipo azulgrana con tan solo 13 años, 10 meses y 22 días. Pese a su insultante juventud, el de Burkina Faso ya dio muestras de su potencial, con un potente mate a dos manos tras capturar un rebote ofensivo. El técnico azulgrana también le dio minutos a otro de los grandes talentos de la cantera azulgrana, Nikola Kusturica. Con una canasta del alero serbio se cerró la mitad, con el Barça mandando por 41-49.

Tanto Joel Parra como Norris siguieron inspirados de cara al aro. En especial el alero badalonés, dejando atrás las malas sensaciones del Europeo y recuperando la confianza en un curso importante como el que tiene por delante, su tercero de azulgrana.

Llegó a mandar por 14 puntos (53-67) un Barça que entró al último asalto con un 61-71 favorable gracias a dos tiros libres convertidos por Dabone, con minutos también en la segunda mitad. Girona reaccionó de manera muy positiva disminuyendo la renta hasta los cuatro tantos con una gran acción, de nuevo, de Livingston.

Pero antes de llegar al ecuador del último cuarto, y con un buen Clyburn que en muchas ocasiones se encargó de subir el balón, el Barça recuperó la calma en el marcador, con ventajas superiores a los 10 puntos (67-78). Los de Peñarroya amarraron el triunfo, hasta Willy Hernangómez tuvo tiempo de anotar un triple frontal a tablero, y el triunfo se fue hacia la capital catalana por 77-88.