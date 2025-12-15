París Basketball - Barça: horario y dónde ver por TV la jornada 16 de la Euroliga

París Basketball y Barça se enfrentan este martes 16 de diciembre en la 16ª jornada de la Euroliga. Xavi Pascual y sus jugadores visitan al conjunto galo con la intención de alargar su buen momento en la competición europea, y elevar a cuatro la racha de victorias consecutivas en el campeonato.

Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra París Basketball y dónde ver online y en vivo el partido en España.

El Barça aterriza en la 16ª jornada de la Euroliga en un gran momento y confirmado como uno de los mejores equipos de la competición actualmente. La victoria incontestable de la semana pasada ante Olympiacos por 98-85 mantiene a Pascual y a sus jugadores con el segundo mejor balance de victorias y derrotas en la tabla (10-5), y a tan solo un encuentro de diferencia del líder, un Hapoel Tel Aviv que ha conseguido el triunfo en 11 ocasiones.

Will Clyburn sigue demostrando que es una de las grandes referencias ofensivas del Barça / Dani Barbeito

Clyburn y Punter, los más destacados en la victoria ante Olympiacos

Ante Olympiacos, la dupla que integran Will Clyburn y Kevin Punter resultó letal para el conjunto de Georgios Bartzokas. El alero estadounidense se apuntó 28 puntos, mientras que el escolta neoyorquino aportó 24, en una nueva demostración de que ambos perfiles cuentan con mucha pólvora entre sus manos.

Ambos son los máximos anotadores por partido del Barça en la Euroliga (Clyburn 14,2, Punter 13,5), acompañados por Tornike Shengelia, que promedia 12,9 tantos por encuentro.

Este martes, el Barça tendrá delante a un París Basketball que no está teniendo el éxito vivido la pasada temporada. Los galos llegan a la cita en la 15ª posición con el doble de derrotas (10) que de victorias (5), siendo el segundo peor balance de la competición, únicamente por delante del Asvel (3-12).

Nadir Hifi, el líder indiscutible de París Basketball

El equipo de Francesco Tabellini no pasa por un buen momento en Europa, y acumula cuatro derrotas consecutivas ante Olympiacos, Dubai, Mónaco y Zalgiris Kaunas. Si el Barça quiere regresar de la capital francesa con victoria, deberá intentar anular a Nadir Hifi, la gran estrella de París y que actualmente es el máximo anotador de la competición con 20,9 puntos de media por partido.

Kevin Punter, ante Nadir Hifi / Valentí Enrich

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE PARÍS BASKETBALL

El partido entre París Basketball y Barça de la 16ª jornada de la Euroliga se disputa en el Adidas Arena este martes 16 de diciembre a partir de las 21 horas (CET).

DÓNDE VER LA EUROLIGA POR TV

En España, el partido de la Euroliga entre París Basketball y Barça correspondiente a la 16ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, en el canal Movistar Deportes 2 (dial 64).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.