En Directo
Baloncesto
París Basketball - Barça, en directo: sigue el partido de la Euroliga en vivo hoy
Sigue en directo el partido de la 16ª jornada entre París Basketball y Barça
París Basketball y Barça se enfrentan en el Adidas Arena en la 16ª jornada de la Euroliga.
DESCANSO: 29-52
Sensacional defensa del Barça en la primera parte e incluso pudo ser mejor si entra el triple sobre la bocina de Clyburn.
MINUTO 20: 29-52
Los ábitros dan bola para el Barça a 25.5 del descanso. Los jugadores insistieron a Xavi Pascual con el Challenge y ha salido bien.
MINUTO 19: 29-52
Falla Hifi el triple y anota dos tiros libres Clyburn a 55.4 del descanso.
MINUTO 18: 29-50
Lo para Tabellini tras una canasta de Clyburn en una rápida contra. Y eso que los árbitros les han perdonado dos faltas claras.
MINUTO 18: 29-48
¡Qué bien vio Sato el corte de Joel Parra!
MINUTO 18: 29-46
Muy bien M'Baye. Viene de realizar un gran papel en el CSKA Moscú.
MINUTO 18: 27-46
Punter lleva 14 puntos. Canastón. A la hora de tirar es único.
MINUTO 18: 27-44
Tercera falta de Willy Hernangómez. En ataque. Una pena.
MINUTO 17: 27-44
Rápida respuesta de Kevin Punter.
MINUTO 17: 27-42
Muy buen robo de Rhoden y canasta a placer.
