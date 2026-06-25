Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Xavi PascualCubarsíMercado Fichajes hoyMundial DirectoCuadro MundialFase Grupos Mundial resultadosPartidos Mundial hoyClasificación Terceros MundialEspaña Uruguay horarioBarça Fútbol SalaHorarios MotoGPHorarios Fórmula 1Rival España MundialSorteo WimbledonJulián ÁlvarezEliminados MundialPremier Padel ValladolidKilian JornetTopuriaSeguridad SocialGobiernoToni NadalJoan PradellsMadre TopuriaAmazon Prime Days 2026Goleadores Mundial 2026Máximos goleadores EspañaDónde ver Mundial 2026Grupo España Mundial 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialPokémon TCG RayquazaGraviteo
instagramlinkedin

BALONCESTO

Paolo Galbiati, un técnico diferente que debería devolver la alegría (y los títulos) al basket blaugrana

El que será el nuevo entrenador del Barça aplica una metodología de trabajo muy personal y cercana al jugador, que se siente muy identificado con sus planteamientos

Paolo Galbiati será el nuevo entrenador del Barça

Paolo Galbiati será el nuevo entrenador del Barça

Paolo Galbiati será el nuevo entrenador del Barça / Ramon Palomar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ramon Palomar

Ramon Palomar

Paolo Galbiati (Vimercate, 1984) será el cuarto entrenador en cuatro años en el basket blaugrana que claramente ha perdido el rumbo en los últimos tres años, y el italiano deberá ser el técnico que cambie la dinámica tan negativa de las últimas temporadas donde la sección no ha logrado levantar ni un solo título importante y una afición cada vez más desencantada a pesar de no haber abandonado nunca al equipo, como se pudo comprobar en la final de la Liga ante Valencia Basket.

Demasiado poco para la sección blaugrana que ha ido dando tumbos con entrenadores como Roger Grimau, Joan Peñarroya y el regreso corto pero ilusionante Xavi Pascual, que no han podido cambiar en positivo a un Barça que necesita aire fresco principalmente en una plantilla envejecida y que contará con un entrenador que agitará seguro la sección.

Un tipo al que todo el mundo reconoce en Vitoria como “un enfermo del basket” tendrá la misión de aplicar su estilo de juego, en el que la velocidad, la defensa y rotaciones constantes, quiere practicar ese baloncesto moderno al que el Barça no podía llegar por contar con piezas demasiado veteranas.

El equipo técnico de Baskonia encabezado por el italiano Paolo Galbiati celebran su victoria en la final de la Copa del Rey tras derrotar al Real Madrid en el encuentro que han disputado en el Roig Arena de Valencia. EFE/ Kai Försterling

Paolo Galbiati celebra la última Copa con su equipo técnico que aterrizará en Barcelona / Kai Försterling / EFE

Seguidores en la grada y el vestuario

En Vitoria, Galbiati ha creado una escuela de seguidores, tanto en la grada como en su propio equipo, al que destacan por aportar ideas diferentes y ser muy claro con sus jugadores de lo que quiere en la pista. Vive el baloncesto con pasión y también lo transmite a los que tiene alrededor.

Ganar la Copa del Rey fue un momento histórico para el club de Vitoria después de 17 años de espera, aunque la eliminación en los play-offs a manos del Asisa Joventut, levantó dudas de su continuidad que más tarde le aseguró la entidad y el mismo técnico trató de dejar clara ante los rumores sobre su salida.

Pedro Martínez y Paolo Galbiati se saludan antes del partido de Euroliga.

El Barça quiere que Paolo Galbiati imponga un estilo de juego al que practica PedroMartínez en Valencia / M. A. Polo / VBC

Aunque la llamada del Barça ha sido un ‘canto de sirenas’ que no podía dejar escapar el italiano, que también estaba en la agenda del Virtus Bolonia, que finalmente se ha decidido por el barcelonés Álex Mumbrú.

Un tipo diferente

Se trata de un tipo diferente, con reacciones también inesperadas. Cuando celebró el triunfo en el Roig Arena en la Copa, sus jugadores le acabaron lanzando un pastel a su cara, solo un día despué del ¡’amago’ de Kurucs tras cumplir años el italiano en plena Copa del Rey. Un tipo normal, capaz de charlar con la prensa distendidamente en la grada, o acercarse a sus padres para llorar de felicidad.

Noticias relacionadas y más

Así es el técnico que contrata el Barça. Un personaje en estado puro que promete remover el árbol blaugrana para que empiecen a caer los títulos y la alegría que añora la sección desde la salida de Jasikevicius tres años atrás. Habrá que confiar que Galbiati pueda darle la vuelta a un Barça que agoniza.

TEMAS

Añádenos en Google