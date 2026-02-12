Panathinaikos, dispuesto a cubrir de oro al exazulgrana Hayes-Davis

La segunda etapa NBA de Nigel Hayes-Davis no ha salido como se podía esperar. El 'enésimo' salto de una estrella Euroliga hacia la competición americana que no cumple con las expectativas generadas se ha vuelto a repetir en un jugador cuyo rendimiento maravilló a todo el viejo continente, y cuyas buenas actuaciones se tradujeron, el curso pasado, en una Euroliga conquistada bajo las órdenes de Sarunas Jasikevicius.

La estancia en los Phoenix Suns del exalero del Barça se ha traducido en 27 partidos en los que ha disputado una media de siete minutos por encuentro con unos registros muy discretos: 1,3 puntos y 1,2 rebotes por duelo, muy lejos de los 16,7 tantos y 5,3 capturas que promedió la campaña pasada en la competición europea.

Nigel Hayes-Davis, en un partido con los Suns / AP

A pocas horas para el cierre del mercado de fichajes NBA, la franquicia de Arizona traspasó a Hayes-Davis a los Milwaukee Bucks, aunque los planes del equipo no pasaban, precisamente, por juntarlo con Giannis Antetokounmpo. Fue cortado prácticamente al instante, y fue en ese preciso momento, en el que empezó una puja salvaje para luchar por él en su regreso al baloncesto europeo.

Panathinaikos, Fenerbahçe y Hapoel Tel Aviv decidieron sacar la chequera para tratar de convencerlo. Como un culebrón televisivo, el equipo ateniense parecía caerse de la puja por el jugador tal y como admitió Dimitris Giannakopoulos en sus redes sociales con su estridente estilo.

Propuestas millonarias para tratar de seducir a Hayes-Davis

Los turcos acompañaban su propuesta millonaria con esa parte de nostalgia y sentimiento por un equipo en el que Hayes-Davis voló tras pasar sin pena ni gloria años atrás por el propio Barça, incluso en el Zalgiris Kaunas anteriormente, en dos etapas en las que también coincidió con Jasikevicius. Mientras que el Hapoel, a través de su propietario, el polémico Offer Yannay, no tenían problema alguno en seguir metiéndole millones y millones al proyecto ante la complicidad de una Euroliga cuyos controles financieros merecen una importante revisión.

Nigel Hayes-Davis fue proclamado el MVP de la Final Four / EFE

No hay que olvidar que Hapoel tiene en nómina a Vasilije Micic, al que le pagan 4,7 millones de euros netos por temporada, y a un Elijah Bryant que acaricia los 2,5 'kilos' limpios por campaña en cifras aportadas por el portal 'Eurohoops'. Las informaciones que llegaban desde Europa hablaban de una oferta, para lo que resta del actual curso y para los dos siguientes, de un total de 11 millones de euros netos.

La oferta de Panathinaikos, por encima de los 12 'kilos'

Pero al conjunto israelí parece haberle salido competencia, precisamente de uno de sus rivales por Hayes-Davis. Se trata del 'PAO', que vuelve a escena según apunta el medio griego 'Gazzetta'. Y lo hace aumentando su oferta en la puja y subiéndola hasta los 12,2 millones de euros netos por ese total de dos temporadas y media, hasta el final de la 27-28. Las mismas informaciones apuntan a que Dimitris Itoudis, técnico del Hapoel, era una de los motivos de peso para que el exazulgrana se uniera al proyecto del cuadro de Tel Aviv, incluyendo obviamente la millonada que le ponen sobre la mesa.

Saras, en un tiempo muerto junto a Nigel Hayes-David y Devon Hall / EFE

Pero las dudas sobre el futuro del griego en el equipo, con el que Hayes-Davies voló en 'Fener', hacen que el jugador se lo esté pensando. Y ante esa situación de dudas, la aparición de un Panathinaikos que en las próximas horas, podría dar un golpe sobre la mesa cerrando un fichaje que le permitiría incrementar sus posibilidades de alzarse con el título, precisamente en su pabellón, el próximo mes de mayo.