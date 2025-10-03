Panathinaikos - Barça: horario y dónde ver hoy por TV el partido de Euroliga

El Barça visita hoy la pista del Panathinaikos griego para la disputa de la segunda jornada de la Euroliga 2025. El cuadro azulgrana llega a la cita tras la contundente derrota en el debut contra el Hapoel (103-87), con el objetivo de sumar la primera victoria del curso en la competición europea.

Un desplazamiento complicado ante un rival de entidad como el Panathinaikos que arrancó el curso en la Euroliga con una contudente victoria sobre el Bayern de Múnich (87-79). El potente conjunto heleno, liderado por Nunn, contará además por segundo partido consecutivo con la ventaja del factor pista, que jugará a su favor.

“Tienen una plantilla muy larga, con jugadores muy buenos y un líder que destaca por encima de los demás (Nunn). Tenemos que hacer un trabajo colectivo mucho mejor para poder competir y, si queremos ganar, hay que ser sólidos y estar concentrados los 40 minutos", avanzó Joan Peñarroya en la previa del encuentro.

El partido, que exigirá a la plantilla azulgrana un alto nivel, llega solo 48 horas antes de que arranque la Liga Endesa. Los azulgranas debutan este domingo con otro choque más que complicado ante un Valencia al alza en el Roig Arena.

Por otra parte, el equipo ha conocido esta semana la baja de Juan Núñez, que deberá pasar por quirófano y estará en el dique seco los próximos meses, dejando la posición de base con grandes incógnitas. En el lado visitante, Mathias Lessort es baja confirmada por una lesión en la pierna.

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE HAPOEL TEL AVIV

El partido entre Panathinaikos y Barça de la segunda jornada de la Euroliga se disputa en el Telekom Center Athen hoy viernes 3 de octubre a las 20.15 (CET).

DÓNDE VER LA EUROLIGA POR TV

En España, el partido de Euroliga entre Panathinaikos y Barça correspondiente a la 2ª jornada se podrá seguir por televisión en Movistar, a través del canal Movistar Deportes (dial 63).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.