En Directo
Euroliga
Panathinaikos - Barça, en directo: segunda jornada de Euroliga, baloncesto en vivo
El conjunto azulgrana busca su primera victoria europea en el infierno griego
Panathinaikos y Barça se enfrentaron en la segunda jornada de la fase regular de la Euroliga.
PANATHINAIKOS 45-51 BARÇA | DESCANSO
Falló el intento de tiro Darío Brizuela y descanso. Gran primera parte del Barça, que se va seis arriba en un duelo muy igualado.
PANATHINAIKOS 45-51 BARÇA | 2do CUARTO | 1'
Anotó solo uno el jugador turco.
PANATHINAIKOS 44-51 BARÇA | 2do CUARTO | 1'
Falta en el rebote de Joel Parra. Serán dos tiros para Osman.
PANATHINAIKOS 44-51 BARÇA | 2do CUARTO | 1'
Juancho coge un rebote tras el lanzamiento de TJ Shorts para anotar en segunda oportunidad. Si Panathinaikos sigue cerca, es gracias a él.
PANATHINAIKOS 42-51 BARÇA | 2do CUARTO | 2'
Dos tiros libres anotados por Willy.
PANATHINAIKOS 42-49 BARÇA | 2do CUARTO | 2'
Saca Willy una falta en defensa de Mitoglou.
PANATHINAIKOS 42-49 BARÇA | 2do CUARTO | 2'
Pasos de Willy Hernangómez en la zona. Balón para los locales.
PANATHINAIKOS 42-49 BARÇA | 2do CUARTO | 2'
Dos tiros libres anotados por Sloukas. No fallan los griegos.
PANATHINAIKOS 40-49 BARÇA | 2do CUARTO | 2'
Qué triplaaaaazo de Laprovittola. El Barça se vuelve a colocar nueve arriba.
PANATHINAIKOS 40-46 BARÇA | 2do CUARTO | 3'
Anotó solo uno el español.
