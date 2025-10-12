Palo de Peñarroya a sus jugadores por la mala defensa en el cuarto final

El técnico del Barça, Joan Peñarroya, después de felicitar al Hiopos Lleida por su victoria en el Palau (86-91), reconoció que el equipo no estuvo a la altura en la primera mitad y mucho menos en el último cuarto y especialmente en los minutos finales del encuentro donde vio una laxitud defensiva preocupante cuando el partido todavía estaba en el aire.

“Nos ha faltado consistencia y continuidad en nuestro esfuerzo de tensión. No me quejaré de tiros no anotados, pero 28 puntos en el último cuarto son excesivos”, decía un tanto molesto el técnico del Barça. “Todos tenemos una responsabilidad colectiva e individual, y a partir de aquí, crecer, aunque podemos hablar de tácticas, pero hay responsabilidad individual donde nos tenemos que exigir mucho más”, lanzando un claro mensaje a la plantilla de la que espera mucho más.

“Después de una primera parte que fuimos a remolque, en la segunda parte reaccionamos bien, pero volvemos a encajar 28 puntos y no se pueden permitir bandejas tan fáciles”, dijo. ¿La manera de solucionarlo? "Seguiremos trabajando y tratando de mejorar los automatismos defensivos, y los jugadores se han de resposabilizar en esas acciones. No es un trabajo que dependa de la parte técnica, de staff, hemos de ir juntos, pero nos hemos de exigir mucho más”, recalcaba.

A Peñarroya no le gustó la primera mitad de su equipo y todavía menos los últimos minutos con muy mala defensa / VALENTI ENRICH

"Estamos en el Barça y todos sabemos a lo que estamos aquí, y hay que tener un nivel de exigencia alto. Lo mejor es que en 48 horas ya jugamos otro partido, pero aquí, la mentalidad ya la has de tener, preparado para el siguiente encuentro. Es lo que nos gusta hacer, y dar un paso adelante todos.

Un partido complicado

Peñarroya reconoció que “es una derrota que nos debe hacer daño, no hay excusas porque es una situación que nos toca vivir en muchas ocasiones, pero necesitamos sumar gente y ser más sólidos de lo visto hoy. Avisados estábamos de la dificultad del partido. No hemos hecho la mejor salida al duelo y hemos estado bajos en la primera mitad. No sé si es el cansancio, pero hay que trabajarla en nuestra mentalidad”.

Sobre la afición visitante, que en algunos momentos silenció a la blaugrana, Peñarroya trató de ser diplomático. "El Hiopos Lleida se ha sentido cómodo con un ambiente muy bueno. Nos tenemos que adaptar a estas situaciones. El año pasado ya vivimos algunos partidos así, y felicitar a la gente de Lleida y nuestra gente, que también han estado bien".

Respecto a las lesiones, "veremos a Vesely, con un hematoma y Cales ha notado un tirón, hemos de esperar a ver que dicen los médicos”, aseguró Peñarroya, que le costó encajar esta derrota en su estreno liguero en el Palau.

Gerard Encuentra, feliz

El técnico abandonó el partido por doble técnica antes de iniciar el último cuarto / VALENTI ENRICH

“El partido ha sido muy igualado, aunque el equipo tiene carácter, sigue luchando siempre y cuando el Barça se ha puesto delante, no nos hemos derrumbado, haciendo nuestro basket", dijo satisfecho el técnico, que vio como era expulsado al inicio del cuarto periodo. "Me sorprendió porque no era para tanto….hubo una protesta colectiva, aunque me la señalaron a mi", dijo

"Solo es un partido, pero muy contentos, y hay que seguir adelante porque éste es el camino"

"La afición ha sido increíble, parecía que estábamos en casa y sin duda nos han dado un gran impulso", finalizó.