¡'Palo' para el Barça! Un fichaje interior, seis semanas de baja... y ya van dos

No está teniendo suerte el revolucionario Barça de baloncesto en estos albores de la temporada. De manera paralela a la decisión de dilatar el esperado fichaje del 'cinco determinante' al menos hasta los descartes de la NBA, las lesiones están afectando principalmente a los jugadores interiores.

Durante la estadía en Encamp se anunció que el ala-pívot Tosan Evbuomwan sufrió una subluxación del hombro izquierdo durante el partido de la última 'ventana' con la selección de Gran Bretaña. En principio se optaba por un tratamiento rehabilitador y será reevaluado de aquí a dos semanas. No obstante, el jugador comentó a SPORT su convencimiento de que no será nada más grave, aunque tocará esperar.

También llamó la atención la ausencia de Yoan Makoundou en el amistoso ante el MoraBanc Andorra. El recién llegado interior francés fue tratado por los recuperadores y este jueves se ha anunciado que se le ha agudizado una tendinopatía rotuliana en la rodilla izquierda y que seguirá un tratamiento conservador con un tiempo estimado re recuperación de unas seis semanas.

Segunda baja interior para Aleksander Sekulic / DANI BARBEITO

Tampoco estará este jueves el capitán Kevin Punter ante los del Principat por un tema de cargas, aunque así empezó lo de Makoundou y no ha acabado bien. Pese a ello, el estadounidense aseguró en una entrevista con SPORT la pasada semana desde tierras andorranas que se encuentra bien y está deseando lucir el brazalete en partidos oficiales.