El Palau rugirá dos veces en 24 horas... y ojalá tres en 48

A la espera de que se ponga algún día la primera piedra del nuevo Palau Blaugrana que anunció el año pasado Josep Cubells a bombo y platillo, la vetusta instalación construida hace más de 53 años conserva toda su la ‘magia’ y una acústica que ha llevado muchas veces en volandas al Barça.

La falta de otra instalación de primer nivel convierte al Palau en el eje de las competiciones europeas del baloncesto, el balonmano y el hockey patines (la UEFA y su desastrosa Champions League de fútbol sala impide a las aficiones disfrutar de sus equipos).

El 'coliseo' azulgrana rugirá dos veces en 24 horas y... ojalá que tres en 48, en la Euroliga de baloncesto y en la Champions de balonmano. Los de Joan Peñarroya tienen el objetivo de forzar el cuarto partido y, después, el quinto.

A caballo entre ese tercer encuentro y el hipotético cuarto duelo, el Barça de balonmano que dirige Carlos Ortega tratará de acceder a la Final a Cuatro de Colonia en la vuelta ante el PICK Szeged (24-27 en la ida).

Ganar a o morir

Las dos derrotas en el Principado tuvieron como denominador común la clara superioridad física del equipo que dirige Vassilis Spanoulis. Otra clave está en el número de piezas, aspecto claramente desfavorable al Barça.

Peñarroya tuvo que reclutar al ya habitual Raúl Villar, a Grujicic y a Keita en la victoria liguera contra Unicaja (83-81), mientras que las estrellas del Monaco descansaron ante el Limoges (91-52) y tuvieron minutos Motiejunas, Papagiannis, Cornelie, Brown y Begarin.

Sin Juan Núñez, Laprovittola, Chimezie Metu ni el ya desvinculado Dame Sarr, la gran prioridad del Barça es recuperar a Jan Vesely. El checo no jugó tras el descanso del segundo partido y el club anunció el domingo que sufre una lumbalgia. No obstante, al checo le está costando volver tras su lesión de rodilla y no estará a tope.

El Barça suspira por recuperar a Vesely / JAVI FERRÁNDIZ

Para frenar la intensidad monegasca, Joel Parra se antoja imprescindible tras acumular 46 minutos entre ambos partidos. Será un partido también para que aparezcan sobre todo Kevin Punter y Jabari Parker, más intermitentes en Liga Endesa que en Euroliga. Del resto deberá ocuparse el Palau de las grandes ocasiones.

La peor noticia es la profundidad de plantilla del AS Monaco. Si el primer día brillaron Daniel Theis (22 puntos y cinco rebotes), Mike James (22) e Okobo (19 puntos y siete asistencias), el segundo lo hicieron Diallo (21 puntos y seis rebotes), Jaiteh (20) y Jordan Lloyd (12 con 3/4 en triples). Ganar el miércoles supondría forzar un cuarto partido el viernes y repetir victoria supondría jugársela en la Salle Gaston Médecin.

A defender tres goles

Tras alzar la Liga ASOBAL después de sendas derrotas ante el Granollers y el Valladolid, el Barça de balonmano recibe el jueves a las 20.45 horas al PICK Szeged húngaro en la vuelta de los cuartos de final de la Champions con la ligera seguridad que da el 24-27 del pasado jueves en Hungría.

El Barça celebra en el Palau su 15ª Liga ASOBAL seguida / EFE

Los azulgranas recuperaron su solvencia defensiva en el PICK Arena con un gran trabajo de Carlsbogard y de la 'muralla' Emil Nielsen. Dika Mem y Luís Frade ejercieron de faro en un ataque espeso que en la segunda parte agradeció el paso adelante de Makuc como central.

"Ellos están muy bien y no va a ser nada fácil. Nos va a costar mucho", profetizó el técnico. Liderado en ataque por el extremo derecho esloveno nacionalizado croata Mario Sostaric (máximo goleador de la Champions), el subcampeón magiar ya noqueó al PSG con un 25-35 en la vuelta en París y venderá muy cara su derrota.