Un Palau imperial no fue suficiente para ganar al Valencia Basket

El Barça tuvo sus opciones de victoria ante Valencia Basket en los minutos finales, en una gran reacción de los blaugrana con un Palau entregado, aunque el dominio del rebote valenciano (26 a 42) y los puntos de un imperial Montero (29) fue demasiado para el Barça. Toca volver a levantarse y buscar el 2-2 en la final este miércoles, de nuevo en el Palau.

FCB-VAL Liga Endesa FCB 80 88 VAL Alineaciones Barça, 80 (17+19+21+23): Laprovittola (6), Punter (5), Clyburn (6), Shengelia (25), Vesely (11)- cinco inicial-, Cale (1), Brizuela (13), Satoransky (5), Willy (3), Núñez (0), parra (5). Valencia Basket, 88 (15+25+31+17): Montero (29), Badio (3), Taylor (13), Key (12), Sako (2)- cinco inicial-, Puerto (XX), Reuvers (2), Pradilla (9), De Larrea (13), Moore (1), Cárdenas (0), Costello (4).

Con Laprovittola en el quinteto titular con la ausencia de Juani Marcos, lesionado en un tobillo, muchos nervios de inicio en ambos equipos en un Palau que era una autentica caldera.Valencia rentabilizó pronto sus primeros ataques fáciles (2-6) y su defensa ponía en problemas al ataque blaugrana, que buscaba a Shengelia dentro (4-6).

Los de Pedro Martínez no estaban muy finos en el tiro exterior, buena noticia para el Barça que se agarraba al duelo con un Palau que apretaba y mucho, y con el Barça también fallando sus tiros. Muchos nervios y poco acierto (6-6). Pradilla anotaba el primer triple para Valencia y respondia Shegelia (9-9).

Laprovittola llevó el peso del equipo, con algunos minutos de Sato y Núñez / VALENTI ENRICH

Pascual daba entrada a Sato, Parra y Brizuela para dar aire a sus titulares y también reaparecia Reuvers de su lesión en el primer encuentro. El triple de Sato daba la primera ventaja al Barça (14-13) en un primer cuarto muy equilibrado y que el Barça se llevaba por un ajustado 17-15. Poco acierto pero mucha emoción en un Palau que empujaba mucho.

Demasiados fallos en ataque del Barça daban aire a Valencia que lo aprovechaba con triple de DeLarrea (17-20). Montero trataba de arrancar por los visitantes, forzando tiros ilbres.

Máxima visitante y reacción culé

Otro robo de Montero ampliaba la máxima visitante (17-24) y Pascual se veía obligado a parar el encuentro. La diferencia llegó a los 10 (17-27) aunque Lapro y Shengelia respondían rápido (22-27).

Kevin Punter reactivó el equipo en ataque para acercarse al descanso a Valencia Basket / VALENTI ENRICH

Valencia encontró inspiración en los triples y forzando tiros libres que le mantenía en control (26-34). Pero Punter levantaba el Palau con un triple de ocho metros y el equipo se desató para meterse en el duelo (33-34) con un parcial de 7-0 que cargó de decibelios la pista blaugrana.

Con Núñez y Willy en pista el duelo volvió a ajustarse pero el rebote le daba ventaja a los 'taronja' (15-21) que lograban irse al descanso por delante (36-40) pero todo abierto de cara a la segunda mitad en un duelo a cara de perro.

Valencia vuelve a mandar

Con problemas en el tiro exterior, el Barça recurría a Shengelia en el poste bajo, un a opción segura de anotar (40-44), pero el problema era Cameron Tayloi que metía la directa anotando todo (42-50).

Valencia imponía poco a poco su estilo, con defensa agresiva y rápidas acciones ,que no encontraban respuesta del lado culé con los 'taronja' mandando de nuevo con claridad (42-52). Un triple de Montero le daba la máxima a Valencia (44-55).

El Palau fue una autentica caldera que animó sin cesar al equipo / VALENTI ENRICH

La peor noticia para el Barça es que empezó el 'show' Montero, anotando y asistiendo a sus compàñeros. Segundas opciones en el rebote y robos con su defensa le daban el control total a Valenica (48-62). Era el momento más crítico para el Barça y Pascual tuvo que llamar a filas a los suyos.

Montero rompe el duelo

Otro triple de Jean Montero le daba la máxima a Valencia (52-66) que seguía en control gracias al rebote y segundas oportunidades que aprovechaba a base de triples consecutivos el base dominicano para dejar el partido en franquicia para los 'taronja' a falta del cuarto final (57-71).

El Barça salió decidido a volver al encuentro con un gran parcial de 7-0 (64-71) que volvió a levantar el Palau como nunca. Brizuela lideraba la reacción dónde todo era posible (69-73). Por primera vez a Valencia se le veía cohibido, con un Barça desmelenado (73-73). El Barça le iba a disputar el partido al Valencia, una gran noticia.

Un parcial de 0-8 hizo mucho daño al Barça (73-81) que no se daba por vencido. pero ya no hubo fuerzas (80-88), y Valencia se queda a un trriunfo del título, con el Barça tratando de igualar la final, este mismo miércoles.