El Palau explota ante la desidia del Barça ante el Valencia Basket

Ha llegado tarde quizá, pero la afición del Barça ya no dejó pasar un partido más y mostró su cabreo con el equipo y la directiva blaugrana por el lamentable encuentro que disputó en el Palau ante el Valencia Basket (77-102).

Se podía perder ante un equipo mucho más rodado y muy bien preparado, aunque lo que no perdonó el público fue el indigesto encuentro que protagonizó su equipo, mal preparado mentalmente y que ni tan siquiera el regreso de Clyburny Laprovittola dio síntomas de llegar a ninguna parte.

Las primeras muestras de enfado llegaron al descanso en una secuencia de pocos segundos en que el Valencia anotó dos canastas rápidas ante el desbarajuste del equipo, y con Pascual gesticulando de desaprobación por todo lo sucedido en la pista.

Un trámite y bronca

Con el marcador ya claramente en contra, la segunda mitad fue un trámite con el Valencia Basket jugando a placer y a pesar de los tímidos intentos de los blaugrana por acercarse,l la tarea era completamente imposible.

El que se llevó todos los aplausos fue Toko Shengelia que fue el único que le intentó y los aficionados se lo agradecieron, y las iras se las llevó un Willy Hernangómez que al ser sustiituíudo y con los pitos de los aficionados, se puso a aplaudir en un gesto un tanto desafiante.

Pascual se lamenta de una acción del equipo ante el Valencia Basket / DANI BARBEITO

El partido languideció y el público se contuvo, aunque el ambiente era claramente tenso, entre cabreo, decepción y con la sensación de que otro año se ha perdido y no está nada claro el futuro con todo en el aire.

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El que pasó desapercibido fue Xavi Pascual que se libró de la bronca, aunque también habría que incluirle porque fue el que ha preparado un partido donde el Barça nunca apareció