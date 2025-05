Y el Palau Blaugrana vivió 48 horas mágicas

"Es increíble el ambiente del Palau, yo como jugador no lo había vivido aún" explicaba Raul Villar tras la crucial victoria del Barça por 79 a 72 ante Monaco. Un triunfo que permite a los azulgrana seguir soñando en la Euroliga, habiendo forzado el quinto encuentro de la serie que se disputará martes 6 de mayo a las 19:00 horas.

Lo tenía muy complicado el Barça, con más bajas que nadie, más si cabe tras la mala imagen dada en los dos primeros encuentros. Pero en Barcelona, en el Palau, con su público, los jugadores culés crecieron, se apoyaron en el público y sacaron un tercer y cuarto partido adelante que, por momentos, parecían cuesta arriba.

Dos victorias miércoles y viernes que hicieron que el feudo azulgrana volviera a sacar esa magia, como destacó el propio Villar, canterano de la casa: "Cuando venía yo de pequeño aquí al Palau, noches así había muchas, pero vivirlo desde dentro, desde la pista y poder jugar algunos segundos ha sido increíble. Eso no se me olvidará nunca".

Un pabellón que, en sus mejores galas, es una caldera y un sitio donde es muy complicado jugar como rival. Una pista donde el público puede apretar y hasta llegar a sofocar al equipo visitante, cuando el público está encendido, como explicó Justin Anderson: "Fue un partido duro, pero un gran ambiente. El Palau estaba on fire, como siempre".

Indiscutible trabajo

Pero esta nueva victoria coral entre jugadores y afición no hubiera sido posible sin el trabajo que hay de toda la plantilla. Con 9 jugadores senior, con un quinteto entero de bajas, el Barça lo necesitaba todo para sacar ambos triunfos y mantenerse vivos; cualquier suma era capital.

Aquí entra Willy Hernangómez, MVP del tercer encuentro que no pudo repetir rendimiento en el cuarto. Sin embargo, en los momentos cruciales, el pívot aportó su grano de arena, fruto de haber trabajado todo el año: "Hoy no he podido hacerlo tan bien como ayer, pero creo que he hecho el trabajo suficiente, de pegarme con todo el mundo, poner buenos bloqueos, recibir muchas faltas y la victoria del equipo es lo más importante".

También Villar, que con su rol, tiene claros sus objetivos cada vez que entra a pista. Así lo comentó el joven catalán de 18 años: "No dejarme nada en la pista, lo que se me pida. Si hay que gastar faltas, si hay que defender, lo que tenga que hacer".

Y por supuesto, la mentalidad de centrarse en el presente, agradeciendo la confianza depositada y el apoyo constante pese a los momentos malos, en palabras de Justin Anderson: "Hemos entrenado nuestro cuerpo toda la temporada para esto. Estamos listos para otro partido. Uno a la vez, sólo uno a la vez. Y por supuesto, apreciando a los fans por creer en nosotros".

Con todo ello, el Palau Blaugrana se vistió de gala miércoles y viernes y acompañó al equipo a cumplir con sus objetivos para seguir soñando con la Final Four de Abu Dhabi. Un objetivo que ya consiguió el balonmano, el jueves, cuando en otra tarde mágica resistió al Pick Szeged para volver a la Final Four.