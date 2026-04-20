El Palau Blaugrana, la clave de Xavi Pascual para seguir vivos en Euroliga: "Lo necesitamos"

Xavi Pascual habló en la previa del partido del Barça contra Estrella Roja de play-in. El conjunto blaugrana necesita la victoria si quiere seguir vivo en la Euroliga, aunque debería ganar también este viernes para acceder finalmente a los playoffs. Una eliminatoria a partido único en el que los culés partirán con la ventaja de jugar junto a su gente, en el Palau Blaugrana.

"Es un partido muy importante. Hemos estado toda la temporada luchando por los playoffs, no lo hemos conseguido directamente, pero hemos conseguido estar en play-in con el primer partido con factor pista. Es un partido contra un rival al que le hemos ganado las dos veces, pero en ambas nos ha costado mucho. La última vez en el Palau Blaugrana fue en la prórroga. Un partido muy difícil", inició.

"Esperamos que el Palau esté lleno de nuestra gente y que nos salga un buen partido, porque será muy difícil de ganar. Es un partido muy difícil de jugar como local o como visitante, porque las emociones son complicadas, para ellos también. El inicio del partido será importante, a ver si podemos estar estables y jugar por encima del marcador", analizó el entrenador culé.

Hace menos de un mes, el equipo blaugrana fue capaz de derrotar a los serbios en casa, aunque necesitaron de una prórroga para conseguirla. Se trata de un duelo entre el noveno y el décimo clasificados en la liga regular, por lo que la igualdad entre ambos equipos es máxima. Es ahí donde juega un papel clave el Palau Blaugrana y la concentración tanto defensiva como ofensiva.

El Barça ganó al Bayern de manera contundente para lograr el billete para el play-in / Valentí Enrich

"En cualquier caso, tenemos que estar preparados para cualquier guion y para estar sólidos con nuestro juego. Evitar las pérdidas de pelota, controlar el rebote y nuestra transición defensiva", reconoció el de Gavà. En los dos partidos de esta temporada, el Barça ha anotado 89 y 92 puntos. Esa capacidad ofensiva será clave para contrarrestar los buenos momentos que tendrá el equipo balcánico.

"El Palau nunca falla. Aunque sea un martes, un cuarto de hora más tarde de lo habitual, estoy convencido y necesitamos un Palau lleno, a tope, con mucha positividad y al lado del equipo", finalizó Pascual, al que le gusta señalar la importancia del pabellón y de la afición en todos los partidos en los que se juega en casa. Si lo ha hecho durante la temporada regular, cómo no hacerlo en el partido más importante.