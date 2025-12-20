Las palabras de Punter tras su histórico partido ante Baskonia

Kevin Punter fue el gran protagonista de un partido histórico entre Barça y Baskonia. Los azulgrana se acabaron imponiendo en un partido que tuvo hasta tres prórrogas. Fue el estadounidense el hombre decisivo, cargando con el equipo a sus hombros en el segundo 'tiempo extra' y recuperando una desventaja de nueve puntos que parecía imposible. 43 puntos en total.

El estadounidense firmó la cuarta máxima anotación de un jugador en la Euroliga, solo por detrás de Nigel Hayes-Davis (50), Shane Larkin (49) y Sasha Vezenkov (45). Sin embargo, la importancia de esta actuación seguramente supere a todas las demás, consiguiendo una victoria épica. Punter estuvo en pista un total de 44 minutos y 59 segundos. Rozando los tres cuartos de hora.

Toda la plantilla junto a Kevin Punter / Dani Barbeito

"Fue una pelea de perros. Ya nos visteis, luchando, luchando y luchando. Mantuvimos a los aficionados en el partido y fuimos capaces de sacar adelante el partido", analizó la estrella culé, que reconoció estar "cansado, tío, cansado". El desgaste físico en el partido fue tremendo y Punter estaba totalmente exhausto. Durante la prórroga, aprovechaba cualquier momento para coger aire, con las manos apoyadas en los muslos.

"Lo hemos dado todo. Estamos cansados, pero sienta bien estar cansado con esta victoria. Mejor que estar cansado con la derrota. Así que estaré bien". Cuando fue preguntado sobre si era consciente de que había anotado 43 puntos, fue claro: "Es muy difícil, muy difícil por supuesto. Pero como dije, sienta muy bien. Estoy contento de haber podido ganar".

El Barça de Pascual, con este triunfo, acumula ocho partidos consecutivos ganados y se coloca como colíder de la Euroliga junto al Hapoel Tel Aviv. "Tenemos que mantenernos centrados, enfocados. Seguir mejorando día a día". Por último, fue preguntado acerca de la atmósfera que vivió en el Palau: "Fue increíble esta noche. La energía estaba ahí. Una energía increíble. Esperemos que continúe", finalizó.

El público del Palau, fundamental

Xavi Pascual también destacó el increíble ambiente que se vivió en Barcelona. "Nunca había vivido una reacción de la gente así. Aquí somos muy grandes y cuando queremos estar al lado del equipo, somos los mejores". Sobre la actuación de Punter, dejó una afirmación más que curiosa: "Me ha recordado a algunos momentos de Navarro en el Palau".

El norteamericano deberá aprovechar el sábado para descansar y recuperarse lo máximo posible, ya que el calendario no perdona y el Barça se enfrenta al Joventut Badalona el domingo por la mañana. Visto lo visto, se esperan más rotaciones de las habituales, teniendo en cuenta que a los azulgrana todavía les quedan cuatro partidos en este mes de diciembre. Poco tiempo tendrán para saborear esta histórica victoria.