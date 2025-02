Las palabras de Peñarroya sobre el incidente entre Satoransky y Fall: "Es lógico y normal..."

El entrenador del Barça, Joan Peñarroya, aseguró tras ganar al Maccabi Playtika Tel Aviv (100-71), que "es bueno y lógico que haya tensión en el equipo", a raíz de la discusión que protagonizaron el base Tomas Satoransky y el pívot Youssoupha Fall durante un tiempo muerto.

"Me he enterado cuando he salido del campo, no lo he visto. Es una situación de tensión. Venimos de días complicados, que haya tensión en el equipo es bueno, pero no sé qué se ha visto en la imágenes. Tenemos que controlar estos momentos. Que haya tensión, con tantos partidos y desgaste, es lógico. Si la cosa ha ido a más, hablaremos e intentaremos controlarlo", ha señalado.

En referencia al juego, Peñarroya ha señalado que la clave en la mejoría experimentada por el equipo tras el descanso se ha debido a que han "controlado mejor el rebote", algo que les ha permitido "jugar en transición". También ha apuntado a que el equipo ha estado "más sólido en situaciones de defensa en el uno contra uno".

"Estamos contentos por la victoria y por la manera de conseguirla ante un equipo peligroso en el aspecto ofensivo. En el primer cuarto no hemos estado sólidos ni hemos controlado el rebote, a partir del segundo cuarto hemos mejorado en ambos aspectos. Esto nos ha permitido controlar el partido y lograr la victoria", ha resumido el técnico egarense.

Peñarroya ha recordado que "esta es la Euroliga más competida de la historia" y ha vaticinado que "va haber lucha hasta el final" para entre los diez primeros clasificados. "Se pasa en una semana de ser un desastre a luchar por todo. Estamos metidos de lleno en esta lucha. Hay que tener la cabeza fría, alegrarse por el triunfo y mañana a preparar el partido contra el Olympiacos", ha añadido.

Kevin Punter estuvo intratable en la contundente victoria ante Maccabi / Javi Ferrándiz

Asimismo, al ser preguntado por la falta de fichajes del Barça en el puesto de base, el técnico ha evitado posicionarse: "No puedo decir nada. La situación del club es la que es. Tengo máxima confianza en los dirigentes. Ya hemos hablado lo suficiente de esto".

Finalmente, el alero del Barça Justin Anderson ha destacado "el deseo de ganar" del equipo en el tercer cuarto y ha elogiado "la química" del vestuario. "Hemos pasado por malos momentos, pero el estamos preparados para luchar por los títulos", ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación en la zona mixta.