Así paga el Barça de basket la 'tacañería' del club: "Con los sobresfuerzos las posibilidades de lesión son más altas"

La resaca de la 14ª derrota de la temporada del Barça en Euroliga deja tristeza, pero a la vez, indignación. En un final mal gestionado por Joan Peñarroya y sus jugadores, el Bayern asaltó el Palau llevándose una victoria (101-102) que parecía imposible, pero que voló a Múnich gracias a un parcial final de 2-11 favorable a los bávaros, y que sirvió para certificar una noche fatídica.

Y es que, la derrota pasó prácticamente a un segundo plano debido a la lesión de Chimezie Metu, que a falta de pocos minutos para terminar el tercer cuarto, sufrió una rotura del tendón de Aquiles de su pierna derecha que le hará perderse lo que queda de temporada. Una ausencia que se suma a las ya sabidas de Nico Laprovittola y Juan Núñez, que no regresarán a la disciplina azulgrana hasta el próximo curso.

Fall y Sarr, sin minutos ante el Bayern

El Barça arrancó la presente campaña con 14 fichas del primer equipo, en las que se incluye la del joven Dame Sarr. La enfermería azulgrana ha ido acumulando efectivos desde octubre, y la realidad a día de hoy es que, contando al exterior italiano, Peñarroya cuenta con 10 jugadores del primer equipo para las próximas semanas, en unas fechas en las que, de entrada, se decide el futuro del equipo en la competición continental. Son 10 jugadores, pero tanto Sarr como Youssoupha Fall no disputaron ni un segundo ante el cuadro germano.

Metu, con muestras de dolor, abandona la pista tras romperse el tendón de aquiles / VALENTI ENRICH

Son innumerables las lesiones que ha sufrido el Barça desde principio de temporada. El propio Metu ya sufrió un contratiempo físico en partido de Liga Endesa ante Valencia Basket, al caérsele encima de su rodilla Nate Reuvers, con un posterior esguince de rodilla que le mantuvo en el dique seco varias semanas. Las lesiones de Aquiles no suelen avisar, pero es más que evidente que un tendón no se rompe únicamente con un 'inofensivo' saque de fondo, y en ese sentido, queda claro que el equipo acumula una fatiga impropia para las alturas de las temporadas en las que estamos.

Grifo cerrado para fichajes

La corta nómina de jugadores ha hecho que Peñarroya no pueda rotar en los partidos y hacer que algunas de las estrellas del equipo descansen. Para ello debería convocar a un par más de jugadores del filial. Y gran parte de la culpa del estado físico actual del equipo de basket es culpa del club, y de la decisión de no acometer ningún fichaje para reforzar la plantilla. Los altos mandos de la entidad catalana frenaron cualquier incorporación tras el 'fiasco' vivido con Raul Neto y la doble lesión sufrida en su doble etapa en el Barça. Ni Thomas Heurtel, ni Marcelinho Huertas, ni Daron 'Fatts' Russell. La secretaría técnica propuso nombres, pero el grifo para la sección está cerrado.

Raulzinho Neto, antes de debutar con el Barça / VALENTÍ ENRICH

Las claras palabras de Abrines

"No recuerdo una temporada así. Obviamente, lesiones siempre hay, pero de tanta gravedad no. A veces la mala suerte influye un poco, pero hay otras que se pueden acusar al sobreesfuerzo. Por las propias lesiones que ha habido hemos tenido que jugar más minutos mucha gente durante mucho tiempo, y esas cargas jugando prácticamente 80 o 90 partidos más los entrenamientos al largo del año, pues el cuerpo lo siente. Esto no quiere decir que nos vayamos a lesionar, pero sí que es verdad que cuando el cuerpo está así las posibilidades son más altas", comentó Álex Abrines a SPORT tras acabar el partido ante el Bayern.

Álex Abrines, en el partido de Euroliga ante Partizán disputado en el Palau / Javi Ferrándiz

"Es una putada, no podemos hacer nada y los que somos seguiremos luchando hasta el final y ahora nos toca convertir todas estas lesiones en una motivación de intentar hacerlo por ellos, porque no van a poder estar ayudándonos en este tramo final de temporada. Vamos a seguir intentándolo, seamos los que seamos. Va ser muy complicado porque Metu es una figura muy importante para nosotros, pero los que estamos daremos un paso adelante y lucharemos hasta el final", explicó el capitán azulgrana.

¿A quién hay que pedirle explicaciones por los no fichajes?

La situación en cuanto a las lesiones debe marcar un escenario realista en cuanto a las aspiraciones del equipo de aquí al final de temporada. En el discurso afirman que se dejarán la piel, pero queda claro que no son robots y que la energía no es infinita. Y de las palabras de Abrines, y con el mercado de fichajes de Euroliga ya cerrado, se puede extraer que tocará tirar con lo que hay hasta final de curso. Mientras, Peñarroya, desmoralizado cuando los periodistas le preguntan por fichajes, dice que no es a él a quien hay que hacerle esa pregunta. Ojalá tengamos oportunidad de hacerlo a quien corresponda.