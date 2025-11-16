Óscar Orellana quiere despedirse a los grande ante el Baskonia

El Barça buscará este domingo (19.00) en el Palau ante el Baskonia su tercera victoria consecutiva a las órdenes del técnico interino, Óscar Orellana, que pondrá punto y final a su tarea de relevar de Joan Peñarroya, destituido el pasado domingo tras la derrota ante el Bàsquet Girona y a la espera este lunes que se incorpore el nuevo técnico, Xavi Pascual

Una interinidad de Orellana que le ha sentado de maravilla al Barça cosechando dos importantes victoria en la Euroliga, en la pista del FC Bayern, y este viernes, en el Palau, con la visita de la Virtus Bolonia en un final de encuentro espectacular.

Dos victorias consecutivas que han catapultado al equipo azulgrana a la sexta posición de la Euroliga, con siete victorias y cuatro derrotas, a solo un triunfo del lider, el Hapoel Tel Aviv (8-3).

Ahora, a pensar en la Liga

Un magnífico registro en la competición europea, pero que ahora toca aparcar y centrarse completamente en la Liga Endesa donde el conjunto azulgrana sufre en la clasificación, donde ocupa el puesto undécimo, con solo dos victorias y cuatro derrotas.

El Barça celebró el triunfo ante la Virtus y ahora quieren sumar la tercera seguida con la visita del Baskonia / FCB

Una posición inadmisible para el Barça, que llevó a Peñarroya a perder su puesto de trabajo y ahora el reto es para Óscar Orellana, que quiere conseguir su primer triunfo en la Liga como entrenador blaugrana antes de ceder los bártulos a Pascual, que será presentado este lunes.

Desde la llegada del segundo entrenador, el equipo ha dado un vuelco total a la situación, demostrando mucha más garra competitiva, especialmente mejor en defensa y el equipo ha sabido responder a la situación complicada que ha vivido esta semana hasta que han confirmado la llegada de Pascual.

Apoyo de la plantilla

Orellana ha contado con el apoyo de los jugadores en esta semana de transición, que claramente le han ayudado a llevar adelante la complicada tarea, de mantener al equipo a flote, mostrando su implicación, quizá como un mensaje a Peñarroya, con el que no había sintonía, y a la espera del nuevo técnico, que tendrá que tomar decisiones entre los jugadores .

Aunque antes de ello, les queda este importante encuentro ante un irregular Baskonia, que también se encuentra en una situación parecida al Barça (3-3) por lo que llegarán al Palau con la necesidad de victoria para ascender posiciones en la tabla clasificatoria.

Shengelia volverá a medirse a un Baskonia que fue su casa durante seis temporadas / ACB

El partido que cierra la 7ª jornada tiene un balance global 88-55 para el Barça, si bien el Baskonia ha ganado los últimos tres enfrentamientos (2 en Vitoria, 1 en Barcelona). El último en el Palau, por 89-93 con 19 puntos de Forrest y 18 de Luwawu-Cabarrot.

Shengelia, ante su ex equipo

Será un partido especial para el nuevo jugador blaugrana, Tornike Shengelia,. El georgiano disputó 6 temporadas con el Baskonia: de 2014 a 2020. 176 de sus 188 partidos en la Liga Endesa fueron con el cuadro alavés, con unas medias de 12,5 puntos, 4,9 rebotes y 14,7 de valoración.

Veremos si este Barça es capaz de cerrar una semana redonda a la espera de la nueva era en el regreso de Pascual. Sería un magnífico inicio de etapa con tres triunfos en el zurrón con un Orellana que habría cumplido con nota muy alta su breve paso por el banquillo blaugrana.