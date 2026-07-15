Óscar Orellana pone rumbo a Dubai con el Barça en el corazón: “Ha sido un viaje maravilloso”

Óscar Orellana ha puesto punto y final a sus 21 años en el club como entrenador y muchos años como asistente en el primer equipo. Para el técnico, era el momento de tomar un nuevo camino que le llevará a Dubai junto a Xavi Pascual que lo incorporará a su staff técnico en su nueva etapa en la Euroliga.

“He tenido el privilegio de recorrer todas las etapas del basquet formativo del club, y acompañar a cientos de jugadores en su crecimiento, compartiendo sus sueños, las alegrías y decepciones, y su evolución, tanto dentro como fuera de la pista”, explicaba en su carta de despedida.

“Hace 10 años me llegó la oportunidad de incorporarme al primer equipo, un sueño que nunca hubiera podido imaginar cuando empecé este camino. Durante esta década, he tenido el honor de formar parte de un grupo extraordinario, de competir al máximo nivel y de representar a uno de los clubs más grandes del mundo”, decía Orellana.

Orellana ha decidido emprender una nueva carrera junto a Xavi Pascual en Dubai Basketball / Dani Barbeito / SPO

"Dirigir al Barça, un sueño hecho realidad"

“Esta última temporada me ha regalado uno de los momentos más especiales de mi vida profesional. Poder dirigir el primer equipo en tres encuentros, dos de Euroliga y uno de ACB ha sido un honor inmenso y la culminación de un camino iniciado dos décadas atrás.

"Si algo me llevo de estos 21 años en el club no son solo partidos, títulos, o los momentos de éxito. Me llevo, sobretodo, las personas. Los jugadores con los que he compartido tanto tiempo y tantas horas de trabajo, los entrenadores con los que he aprendido y con los que he tenido la suerte de trabajar, y todo el personal del equipo y el club”.

También tuvo palabras para el Palau y la afición. “Gracias por convertir el Palau en un lugar único y por transmitir pasión que hace de este club tan especial. Cierro una etapa irrepetible, y lo hago con una inmensa gratitud, de orgullo de haber dedicado 21 años demi vida al Barça y con la tranquilidad de haber intentado dar siempre lo máximo.

"El Barça me ha enseñado que la grandeza no está solo en las victorias, sino también en la manera de competir, de trabajar y de formar personas. Este será el legado que me acompañará siempre. Ha sido un honor formar parte de la familia del FC Barcelona”, finalizaba.