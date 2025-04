Ortega, duro tras la derrota: "Hemos estado horribles y con falta de intensidad"

El Barça deberá esperar una semana más para proclamarse campeón a pleno derecho de la Liga Plenitude ASOBAL. Los azulgrana, que llevaban casi siete años sin perder en la pista en competición liguera, sucumbieron nuevamente contra el Recoletas At. Valladolid en un encuentro donde los vallisoletanos, liderados por un excelso José Toledo, demostraron estar más preparados que los azulgrana para este partido.

La derrota pospone unos días el alirón liguero del Barça, que será el tercer título de la temporada tras la conquista de la Supercopa Ibérica, la Copa de España y la Supercopa de Catalunya. Tendrán poco tiempo para lamentarse por la derrota los azulgrana, ya que este jueves llegan los cuartos de final de la Champions con la ida en la pista del Pick Szeged húngaro (18.45 horas).

"Hemos estado horribles y con falta de intensidad"

Tras la derrota en la pista del Recoletas At. Valladolid, el entrenador Carlos Ortega se encargó de valorar el estado de su equipo a escasos días de los cuartos en Champions: "No hemos estado bien. Sobre todo en ataque posicional, que hemos estado horribles y con falta de intensidad. Está claro que ha sido un partido nefasto. No recuerdo un partido en el que nos hayamos quedado en 24 goles", ha declarado. "Ellos han hecho su partido perfecto, con ataques largos, parando constantemente y haciendo los ataques lo más largos posible. La semana que viene tenemos un partido muy importante contra el Pick Szeged en Champions", explicó el malagueño.

El futuro que se presenta al club azulgrana no es el deseado, una situación que se ha encargado de remarcar el entrenador tras el partido: "Es una situación complicada, porque muchos jugadores dejan el equipo este verano y eso conlleva muchas cosas, pero creo que este grupo se merece acabar de la mejor forma posible", declaró Ortega. "Yo creo que la Liga tarde o temprano la conseguiremos, sin duda. Sacamos todavía ocho puntos al segundo, pero hay que apretarse y sacarlo entre todos".

Ortega puso el punto de mira en la intensidad de su equipo en pista como el motivo principal de la derrota: "Cuando un equipo va con ganas y lo pone todo, las cosas salen tan bien y los rebotes te los llevas. Pillas las bolas divididas y recuperas todos los rebotes. Se tiraban como fieras a por todos los balones muertos. Nosotros íbamos a destiempo. Es lo que tenemos que hacer en la Liga y apretarnos para lo que nos viene", reconoció. "Nos ha faltado un poco de todo. Igual lleva el Barça dando tantos años ganando siempre, que lo vemos como un trabajo de oficina, pero todos los demás equipos se preparan y trabajan. El Valladolid ha hecho una defensa fantástica, con un centro de la defensa muy grande con muchos kilos. Hemos tenido muchísimos problemas".

En la misma línea crítica de su entrenador estuvo Aitor Ariño, jugador azulgrana: "Nos ha costado mucho. La primera parte, sobre todo, porque el portero César Pérez ha estado a un nivel espectacular. En la segunda ya íbamos a remolque. La verdad que todo el Valladolid ha estado muy bien, muy preparados, más intensos y se han llevado el partido". "No, la verdad que que no esperábamos un Valladolid así. Ellos se han ido encontrando más cómodos, viendo que se estaban por delante, que César estaba un nivel espectacular y eso les ha llevado a dominar la primera parte. Este sacrificio de todos los ha llevado a la victoria".